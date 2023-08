Être régulier dans sa prière est souvent difficile et prier le matin au saut du lit, avant de partir au travail, peut l'être tout autant. Le pape François propose une méthode à la fois simple et rapide pour offrir sa journée à Dieu : seuls dix mots sont nécessaires.

« Qui ne prie pas se prive de ce qui est indispensable pour vivre », disait le saint Curé d’Ars. Si l’on sait à quel point la prière est nécessaire à l’âme, il est parfois difficile de la pratiquer tous les jours, avec régularité. Encore plus, peut-être, lorsqu’il s’agit du matin ! Au saut du lit, l’esprit encore embrumé par la nuit et parfois dans la précipitation du départ au travail, on a souvent tendance à oublier de confier sa journée à Celui qui nous l’offre…

Le pape François a rappelé qu’il existe une solution toute simple et concrète à ce problème lors de l’angélus du 16 octobre 2022. Il propose ainsi une unique phrase pour rendre grâce et confier à Dieu cette nouvelle journée qui commence :

Seigneur, je te remercie et je t’offre ce jour.

Difficile de faire plus court et plus efficace.

Le remède : l’oraison jaculatoire

François évoquait le remède que Jésus avait donné aux hommes pour « réchauffer une fois tiédie » : la prière. « La prière est la médecine de la foi, le reconstituant de l’âme. Il faut, cependant, que ce soit une prière constante. Si nous devons suivre un traitement pour aller mieux, il est important de bien l’observer, de prendre les médicaments de façon et aux moments adéquats, avec constance et régularité. C’est ce qu’il faut en tout dans la vie », avait ainsi exhorté François.

Toutefois, le Pape reconnaît aussitôt le découragement que peut susciter une telle discipline, et le manque de temps que l’on peut objecter. Mais à chaque problème sa solution : nul besoin d’une oraison de 30 minutes, ni d’un rosaire complet au pied du lit si l’on a peu de temps. François rappelle en effet l’existence de l’oraison dite « jaculatoire », une prière qui se caractérise par sa brièveté, tenant généralement en quelques mots, à l’image de la prière du cœur des orthodoxes : Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur.

Après avoir ainsi offert sa journée à Dieu, il est possible de prier tout au long de la journée par différentes oraisons jaculatoires, adressées au Christ, à la Vierge ou à l’Esprit saint.

Maintenir le contact avec le Seigneur

« Avant une activité, nous pouvons répéter : “Viens, Esprit saint” ; et entre une chose et l’autre, prier ainsi : “Jésus, j’ai confiance en toi, Jésus, je t’aime”. Des petites prières, mais qui nous maintiennent en contact avec le Seigneur », invite ainsi le pape François. « Combien de fois envoyons-nous des “messages” aux personnes que nous aimons ! Faisons-le aussi avec le Seigneur, afin que le cœur reste connecté à Lui. »

