Cinq nouveautés à ne pas rater sur Saje+

La météo capricieuse de ce mois de février réveille l'envie de regarder un bon film sous un plaid chaud. Voici quelques nouveautés que propose la plateforme de streaming SAJE+ pour une soirée film réussie.

Le mois de février est le plus court de l’année mais sa météo morose donne une impression d’hiver interminable. Il donne plutôt envie de se glisser sous la couette pour une soirée « télé-canapé », avant laquelle revient généralement la sempiternelle question : « On regarde quoi, ce soir ? » Et si la solution se trouvait sur la plateforme SAJE+ ? Du drame à la comédie en passant par le documentaire, la plateforme de streaming chrétienne propose une variété de films accessibles à tous, avec un message résolument porteur d’espérance. Loin de s’empoussiérer, le site renouvelle régulièrement son stock de nouveautés, pour le bonheur des plus petits comme des plus grands.

À commencer par « Adopté« , comédie touchante inspirée d’une histoire vraie qui suit l’itinéraire de David : jeune homme adopté, son monde est chamboulé alors que sa mère biologique reprend soudainement contact avec lui.

Film Adopté SAJE +

Les températures remontent indéniablement, mais si l’esprit de Noël vous manque, pourquoi ne pas revivre la naissance du Christ avec le film « Le Berger » ? Ce court-métrage est le fruit du travail de Dallas Jenkins, qui n’est autre que le réalisateur de la série au succès planétaire « The Chosen ». Tout comme cette dernière suit la vie du Christ du point de vue des disciples et des apôtres, « Le Berger » revient sur la Nativité vue par les bergers. Émotion garantie.

Des films pour tous les goûts

Les férus d’histoire et d’aventure pourront embarquer avec Christophe Colomb. Dans « 1492« , le spectateur suivra le navigateur dans son épopée maritime vers ce qu’il pensait être les Indes, pour découvrir une toute autre terre, l’Amérique. Passez du trois-mâts au char-à-voile avec François Cluzet dans « En solitaire« , pour l’aventure du Vendée Globe : alors que Yann Kermadec se lance dans son tour du monde en solitaire, un jeune passager clandestin pourrait bien tout remettre en cause. Si Lourdes est trop loin pour y faire une halte spirituelle, il suffira de regarder le magnifique documentaire « Lourdes« . Réalisé par Thierry Demaizière et Alban Teurlai, il est consacré aux pèlerins du sanctuaire et à la ferveur inépuisable que ce dernier continue de susciter chez les fidèles. Un film dont on ne sort pas indemne et qui touche au plus profond de l’âme.

Lourdes SAJE +

Pour mémoire, trois abonnements sont possibles. L’abonnement sans engagement de durée à 8,99 euros par mois, l’abonnement pour six mois à 45 euros et l’abonnement pour un an à 84 euros. Dans ce dernier cas, le premier mois est offert.

En Solitaire SAJE +

En pratique :



Plus de 300 films en illimité et des nouveautés tous les mois.

