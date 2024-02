Pas d’encensoir ? Ces petits garçons ont la solution !

Dans une vidéo partagée sur Instagram le 26 février, une jeune mère de famille montre ses deux bambins en train de "jouer à la messe"... Avec un objet bien particulier en guise d'encensoir.

On ne plaisante pas avec l’encensement ! C’est en tout cas ce que semble vouloir dire la mine bien sérieuse de ces deux petits garçons filmés par leur maman alors qu’ils imitent attentivement les gestes du prêtre. Dans cette vidéo partagée le 26 février sur Instagram, les deux frères ont revêtu leur déguisement de prêtre mais utilisent un drôle d’encensoir… Qui n’est autre qu’un camion en plastique !

Imiter les grands

De la même manière que les enfants se plaisent à imiter les adultes en jouant à la dinette, à la poupée ou aux militaires, certains aiment à « jouer à la messe » et reproduisent ainsi les gestes du prêtre pendant la célébration eucharistique. Si ces gestes innocents ne déterminent en rien l’avenir d’une vocation religieuse ou sacerdotale, il est certain qu’ils éveillent l’intérêt de l’enfant pour la messe et la liturgie. De nombreux saints ont fait ainsi dans leur enfance, et certains sont devenus prêtres, à l’instar de saint Jean-Marie Vianney, voire papes, comme Pie X ou encore du pape Benoît XVI. Comme les deux petits garçons filmés par leur mère, certains ont même tout l’attirail qui va avec… Ou presque !