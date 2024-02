Il a fallu six ans et beaucoup de recherches et de dévouement au photographe italien Valerio Minato pour prendre cette photo montrant dans un parfait alignement la lune, une montagne et une basilique.





Lorsque Valerio Minato, 42 ans, s’est réveillé le 15 décembre 2023, il a déclaré se sentir « agité ». Cela faisait six ans qu’il essayait de capturer une photo montrant l’alignement parfait du Mont Viso, une montagne des Alpes du nord de l’Italie, de la basilique de Superga, près de Turin, et de la lune. Ayant très peu d’opportunités tout au long de l’année pour voir ces trois éléments s’aligner, le photographe n’avait qu’une petite chance de réussir le tir parfait. Il a raconté à Aleteia l’histoire qui se cache derrière la photo prise ce soir-là.

« Quand la lune a commencé à toucher le côté gauche du Mont Viso, je me suis dit : “Wow, peut-être que ça y est !” Elle se trouvait à l’endroit exact auquel je m’attendais, donc c’était aussi une confirmation des calculs et de la planification que j’avais effectués », explique-t-il. Pour prendre la photo, il a attendu le « bon moment où la lune était parfaitement centrée ». « Je dois dire que j’étais encore un peu anxieux à ce moment-là car c’était une photo difficile à prendre techniquement », se rappelle-t-il. « Il n’est pas facile de configurer votre appareil photo dans ces conditions d’éclairage car il fait très sombre mais la lune est très brillante. » Mais le résultat sera bien à la hauteur de ses efforts. « Quand je suis rentré à la maison, que j’ai commencé à travailler dessus et que j’ai réalisé que tout s’était bien passé, j’étais si heureux ! »

Une patience et un dévouement qui paient

Depuis lors, la photo de Valerio Minato est devenue virale sur Internet et, le 25 décembre 2023, elle a même été présentée comme la photo astronomique du jour de la NASA . »C’était inattendu et incroyable que ma photo ait gagné, et cela le jour de Noël« , a-t-il déclaré. « Cela a participé au fait que la photo, qui faisait déjà beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, est devenue super virale. […] Des gens ont commencé à m’écrire du monde entier. »