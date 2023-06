L’incroyable photo du Christ Rédempteur prise par Leornardo

Il y a des clichés uniques dans une vie. C'est le cas de cette exceptionnelle prise de vue du Christ Rédempteur de Rio portant la lune. Une photo attendue et espérée pendant des mois par un jeune photographe brésilien, patient et émerveillé. Et il n'a pas eu besoin de Midjourney pour la réaliser.

Il s’appelle Leonardo Sens, il est brésilien et photographe de métier, et cela fait plusieurs années qu’il rêve de faire un cliché unique du Christ Rédempteur, pourtant déjà tellement photographié sous tous les angles…

Et c’est le dimanche 4 juin dernier, qu’il a réussi à capturer l’instant unique, n’hésitant pas depuis, à partager et faire tourner cette prise de vue exceptionnelle. On y découvre la célèbre statue du Christ aux bras étendus, qui surplombe le Corcovado, en train de porter la lune. Et de cette image, les langues proclament : le Christ est bel et bien le Roi du ciel et de la terre.