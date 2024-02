[VIDEO] Ce que nous rappelle La résurrection de Lazare

Jean Jouvenet peint cette « Résurrection de Lazare » en 1640 pour l’église saint-Martin-des-Champs, aujourd'hui conservé au Musée du Louvre. Mélina de Courcy décrypte la dimension symbolique et spirituelle de ce tableau qui nous rappelle la victoire de la vie sur la mort.

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour que Aleteia reste gratuit et faire rayonner l’espérance qui est en vous,

Faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec réduction fiscale)

Il revient d’entre les morts ! Jean Jouvenet peint cette « Résurrection de Lazare » en 1640 pour l’église saint-Martin-des-Champs, aujourd’hui conservée au Musée du Louvre. Dans l’évangile de Jean, Jésus apprend la mort de son ami Lazare à Béthanie, et pleure. Deux jours plus tard, il rend visite à Marthe et Marie, les soeurs de Lazare, et ressuscite Lazare, mort depuis 3 jours.

Jean Jouvenet nous donne quatre détails pour comprendre la scène. Regardez bien. Premièrement, une grande diagonale traverse toute l’oeuvre depuis Lazare dans son

tombeau jusqu’à Jésus, et au-delà dans le bleu lumineux du ciel. Elle marque le passage de la mort à la vie, car Jésus est « la résurrection et la vie ».

Deuxièmement, une autre diagonale croise la première au niveau de la main de Jésus, et confirme qu’Il faut passer par lui pour accéder à la vie éternelle. Troisièmement, Jésus appelle lazare à la vie. C’est un dialogue intime entre la vie et la mort, dont Jésus sortira vainqueur. Car cet épisode précède de peu sa propre mort et résurrection, qu’il annonce par ce dernier miracle avant sa passion. Quatrièmement, Jouvenet détaille tous les sentiments humains possibles face à la gloire de Jésus: l’effroi, la peur, l’étonnement, la surprise, la joie et les larmes.

Cette peinture est aussi une image de notre future résurrection, car il est venu pour nous sauver de la mort, comme il le fait pour Lazare.