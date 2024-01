[VIDÉO] Quand le Caravage fait chuter saint Paul

La conversion de saint Paul est l'un des récits forts du nouveau testament. De nombreux artistes ont voulu exprimer l'intensité de ce moment de révélation. Ici, Mélina de Courcy nous décrypte comment le Caravage, avec peu de personnages, vient nous donner à réfléchir sur ce passage des Écritures.

C’est une peinture coup de poing!

La conversion de St Paul à l’église Santa Maria del Popolo de Rome, a été peinte par Caravage vers 1604.

Saül, qui deviendra Paul, se rend à Damas pour persécuter des chrétiens, mais il est saisi sur la route par un éblouissement violent.

Jeté à terre, il entend la voix de Jésus qui l’interpelle :

« Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » (Ac 9,3-9)

Regardez bien!

Avec peu de personnages, Caravage donne 4 détails pour comprendre la scène :

-Premièrement, Paul, en jeune soldat athlétique, est à terre les yeux clos. Il lève les bras, dans une scène silencieuse, alors même qu’il vient de tomber avec fracas et que Jésus fait retentir sa voix.

-Deuxièmement, un énorme cheval occupe les 3/4 de la toile.

Le sabot de son antérieur droit replié va bientôt se tendre et transpercer la toile pour atteindre le spectateur en pleine figure. Comme pour dire : cela s’est vraiment passé.

-Troisièmement, le palefrenier regarde Paul. On voit les varices de ses mollets nus, et tout est enchevêtré au point que l’on doit faire un effort pour comprendre à qui est ce pied, à qui est ce bras.

C’est l’expérience spirituelle de Paul que Caravage peint ici, et il nous invite, par sa posture malaisée, à chercher au plus profond de notre être cette lumière qui éclaire toute vie.