[VIDÉO] Marie plus grande que l’ange pour l’Annonciation !

Mélina de Courcy, professeur d’histoire de l’art au collège des Bernardins, décrypte la dimension artistique et spirituelle d'un tableau de Fra Angelico, réalisé entre 1430 et 1432 pour le couvent San Domenico de Fiesole et conservé aujourd'hui au musée du Prado à Madrid.

ANNONCIATION

Vous voulez une oeuvre truffée de détails?

La voici!

En 1430, Fra Angelico peint une Annonciation qui nous fait voir le grand mystère :

Celui de Dieu, qui se fait homme.

Regardez bien :

l’ange Gabriel vient annoncer à Marie qu’elle sera la mère de Dieu.

Le peintre donne 5 détails pour le comprendre.

– Premièrement, en haut à gauche : Adam et Ève sont chassés du Paradis.

Pourquoi sont ils là?

Car le Oui de Marie inverse le Non qu’ils ont opposé à Dieu.

-deuxièmement, le rayon de lumière : depuis une boule de feu jusqu’à Marie, il traverse tout le tableau. Cela montre que Dieu s’abaisse pour nous rejoindre.

Là, il y a une petite colombe, c’est l’esprit saint…

-Troisièmement, le médaillon sculpté. Et non, ce n’est pas Jésus! C’est le prophète Isaïe qui avait annoncé l’événement 8 siècles à l’avance!

-Quatrièmement, l’hirondelle! Pourquoi une hirondelle? Car elle annonce le printemps signe du renouveau apporté par Jésus sur la terre : c’est la nouvelle logique de l’amour.

-Et enfin cinquièmement, Marie, qui fait la même taille que l’ange alors qu’elle est assise.

Pourquoi est-elle si grande?

Parce qu’en disant Oui à Dieu, elle dépasse ses propres limites.

Dieu la grandit, et le peintre, lui…l’agrandit!

Et ça, ce n’est pas un détail!