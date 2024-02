40 jours pour… renoncer au perfectionnisme

Dans son message de carême, le pape François invite à un "mouvement de libération". En réponse à l’appel du Pape, Aleteia a identifié 40 habitudes ou addictions qui nous empêchent de vivre véritablement en chrétien et donne, chaque jour du carême, des pistes pour s’en libérer.

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour que Aleteia reste gratuit et faire rayonner l’espérance qui est en vous,

Faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec réduction fiscale)

L’obsession du détail, la peur de l’erreur, le désir que tout soit parfait… Tout ceci est certes un puissant moteur de réussite mais peut aussi empoisonner la vie et éloigner de l’essentiel. Le perfectionniste estime que l’on peut faire « toujours mieux » ou « toujours plus ». Jamais satisfait, il ne se contente pas des réussites, a du mal à être dans la gratitude, subit une pression permanente et la fait parfois subir à son entourage. Poussé à l’excès, le perfectionnisme est synonyme d’orgueil. Car il éloigne de Dieu en faisant croire que l’homme peut se passer de Dieu.

Quand Jésus nous commande d’être « parfaits comme notre Père céleste est parfait » (Mt 5,48), il ne nous appelle pas au perfectionnisme, mais à la sainteté. Il nous invite à se rapprocher de Dieu avec et malgré notre petitesse. Une seule réponse, donc, au perfectionnisme : le réalisme. Prendre conscience de ses limites, les accepter et trouver le chemin – bien loin du perfectionnisme – qui mène à la vraie joie. Car c’est en acceptant ce que nous sommes, et en remettant à Dieu nos faiblesses, que nous serons libérés de ce poids.