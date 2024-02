40 jours pour… chasser les pensées négatives

Dans son message de carême, le pape François invite à se libérer des idoles qui alourdissent et des attachements qui emprisonnent afin d’éveiller son cœur. Aleteia a identifié 40 habitudes ou addictions et donne des pistes pour s’en libérer et vivre véritablement en chrétien. Aujourd'hui, il s'agit de se libérer de ses pensées négatives.

Doute, comparaison, jalousie, découragement… Tous les jours, des pensées négatives et stériles envahissent notre cerveau, parfois dès le réveil. La journée commence alors avec des pensées telles que « Je n’oserai jamais », « Je n’y arriverai pas », « J’ai l’impression que… » etc… Fruit de l’imagination ou inspirées d’un fond de vérité, elles concernent tous les domaines : inquiétude à propos de l’avenir, remise en cause de son travail, doute sur l’amour de son conjoint… Des pensées qui mettent à mal la paix intérieure, empêchent d’avoir de bonnes relations avec les autres et peuvent rendre très malheureux.

Pour se libérer des pensées négatives, les Pères du désert conseillaient de commencer par les détecter, puis de décider immédiatement de ne pas s’y attarder. Car ces pensées s’installent au fond de notre âme si nous ne faisons rien pour les en déloger. Les anciens aiment à rappeler que la naissance des émotions ne dépend pas de nous. En revanche, il est en notre pouvoir de leur résister. Une bonne manière de les contrer est de louer le Seigneur en toute circonstance, de demeurer dans l’action de grâces. Car plus nous observons le monde qui nous entoure avec un esprit, non pas de naïveté, mais de gratitude, moins nous avons de pensées négatives. Et pour éviter d’entrer dans une spirale de pensées autodestructrices, sainte Hildegarde de Bingen préconise en premier lieu de changer en profondeur le regard que l’on porte sur soi et de faire fructifier ses talents. Selon elle, l’être humain doit chercher les talents qui sommeillent en lui, s’en réjouir et les cultiver. C’est ainsi qu’il pourra se libérer efficacement de ses pensées négatives.