Dans un témoignage lumineux diffusé par Clique TV, émission diffusée sur Canal+, Orvedi revient sur son parcours d'étudiant en classe préparatoire dans le prestigieux établissement Henri IV, en dépit de son handicap. Son secret ? Se laisser porter par le courant de la grâce.

Il a 17 ans, est porteur d’un handicap rare, et étudie dans l’une des meilleurs prépas de France, Henri IV. Et surtout, il a une foi à déplacer les montagnes. Orvedi est atteint de dystonie, une maladie rare qui touche les muscles et qui entraîne des contractions involontaires d’une ou plusieurs parties du corps. Elle l’empêche d’écrire et de vivre un quotidien normal, mais n’entame en rien la confiance qu’il a en Dieu. Dans un témoignage partagé par Clique TV, émission diffusée par Canal +, le jeune homme évoque ses difficultés, son parcours atypique, mais aussi son abandon absolu à la Providence qui force le respect.

La Bible, source première d’inspiration

Le jeune homme n’hésite pas à parler ouvertement du lien fort qu’il entretient avec Dieu. Lorsqu’on lui demande le livre qui l’inspire le plus, il répond presque immédiatement par la Bible. Son verset préféré ? « Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans ta faiblesse » (2Co, 12:9). « L’apôtre Paul a dit cette phrase alors qu’il était dans une période de souffrance, il dit qu’il a une écharde dans son corps », explique Orvedi. « Je me dis que c’est dans cette faiblesse que j’ai, que Sa puissance à Lui se manifeste », poursuit-il avant de dire qu’il place sa foi plus haut que toute autre chose dans sa vie. « La foi en Dieu, c’est l’assurance qu’il y a un sens à ma vie », affirme l’étudiant tout en rappelant que le courage n’est pas de ne pas éprouver la peur, mais d’agir malgré elle. « C’est l’apôtre Pierre qui sort de la barque et qui essaie de marcher sur l’eau, alors que ça n’a pas de sens. C’est le plus courageux de ceux qui restent dans la barque, parce qu’il a tenté. »