Le gréviste et la religieuse, une histoire qui roule !

C'est la belle histoire de la semaine. Alors qu'une grève de taxis bloquait l'aéroport de Nantes ce mercredi 14 février, une religieuse n'a pas pu prendre son avion pour Toulouse, où elle était attendue pour donner un rein à son frère. Gréviste mais altruiste, un chauffeur de taxi s'est proposé gratuitement pour l'emmener accomplir sa mission.

Certes en France, on connaît les grèves à répétitions, mais on ne manque pas non plus de Français au grand cœur, quelles que soient leurs missions. C’est ainsi que ce mercredi 14 février, les taxis nantais étaient en grève, et pour mieux faire entendre leurs revendications contre la concurrence déloyale des VTC, ils ont bloqué l’accès principal à l’aéroport de Nantes.

Seulement voilà, parmi les usagers privés d’avion faute d’accès, une dominicaine du Saint-Esprit arrivée en train de Lorient selon Le Figaro, qui doit prendre un avion pour Toulouse pour une belle cause : faire des examens dans le but de donner un rein à son frère hospitalisé. Une mission qui touche les chauffeurs de taxis, grévistes mais altruistes, dont Mounir Jouad, père de famille, musulman de 43 ans, qui se propose alors spontanément et gratuitement de conduire la religieuse à bon port. « J’ai pris la route pour Toulouse sans réfléchir parce que son frère était programmé au bloc et il attendait que sa sœur arrive pour qu’elle donne son rein », confie-t-il ainsi à nos confrères de France Bleu.

« Un vrai miracle », s’exclame alors la religieuse de Pontcalec, ravie de son trajet avec Mounir, qui va faire l’aller-retour Nantes Toulouse dans la nuit, soutenu par tous ses confrères grévistes qui se cotisent ensemble pour payer la course, qui aurait pu avoisiner les 1600 euros tout de même ! Un bel élan de solidarité et d’humanité qui redore l’image des grévistes et espérons-le, redonnera un rein fonctionnel au frère de la religieuse, grâce à ces taxis du cœur !