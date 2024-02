Sur TikTok, un groupe de jeunes musiciens néerlandais a partagé le 5 février une vidéo étonnante. En jouant la très célèbre chanson de Coldplay "Viva la vida" avec des cloches, il s'est offert un joli succès, comptabilisant plus de 450.000 vues.

Ce n’est pas le célèbre chant de Noël « Caroll of the bells », mais ce sont bien des cloches que l’on entend tintinnabuler pour donner naissance à une mélodie harmonieuse, et surtout originale. Dans une vidéo publiée le 5 février sur TikTok, le groupe « deBellringers » a partagé une prestation des plus étonnantes en jouant « Viva la vida » dans une église, chanson très populaire qui a propulsé le groupe de pop Coldplay vers un succès jamais démenti, en 2008. La vidéo a rencontré un succès inattendu, aimée par près de 18.000 internautes, et visionnée par plus de 450.000 autres.