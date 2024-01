Elles chantent par amour pour leurs patients

Découvertes dans l'émission "La France a un incroyable talent" en octobre 2023, trois professionnelles de santé, Abigaël, Aïcha et Amandine chantent pour leurs patients et sortent un album dont une partie des bénéfices seront reversés à la Fondation de France.

Tout a commencé il y a pile un an, le 9 janvier 2023, sur la page Facebook d’une clinique de Bordeaux, quand une vidéo est devenue virale. On y voit le docteur Aicha Ndoye, chirurgienne gynécologue, chanter magnifiquement alors qu’une patiente est en cours d’anesthésie. Le succès de cette vidéo inspire un soignant, également musicien et producteur, qui se met à la recherche d’autres femmes chanteuses et professionnelles de santé. Le groupe Les Soignantes est né ! Se joignent alors à la voix de Aïcha, celle d’Amandine, qui est pédicure-podologue et qui travaille (et chante) dans des Ehpads, et celle d’Abigaël qui est médecin urgentiste à Paris.