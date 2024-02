Alors que le carême débute pour des millions de catholiques, voici un petit livre qui pourrait bien aider celles et ceux qui le désirent à cheminer vers Pâques en redécouvrant et approfondissant ce trésor spirituel qu’est la prière.

« Une élévation de l’âme vers Dieu », c’est ainsi que plusieurs saints définissent la prière. Une élévation de la foi en adorant la grandeur de Dieu, une élévation de l’espérance par nos efforts pour la sainteté, une élévation de la charité à travers la rencontre intime avec Dieu et, enfin, une élévation de la justice par l’imitation de la justice de Dieu dans nos propres actions. La prière, c’est un peu le pilier de la vie chrétienne. Un moyen de communication privilégié pour s’adresser à Jésus mais qui nécessite un peu d’entretien et un environnement qui lui permet pleinement de fonctionner.

Alors que le carême démarre ce mercredi 14 février, pourquoi ne pas redécouvrir, cette année, ce trésor spirituel de la tradition de l’Église qu’est la prière ? Aleteia et Magnificat publient 40 brèves méditations sur la prière, ouvrage qui reprend plusieurs textes mis en ligne ces derniers mois par le père Peter Cameron, dominicain et rédacteur en chef de l’édition américaine de Aleteia. Au fil des pages, le père Cameron nous invite à puiser dans le trésor spirituel de la tradition de l’Église pour y découvrir comment répondre à l’amour de Dieu.

Voilà donc un ouvrage précieux pour méditer sur la force de la prière, ses ressorts et ses bienfaits, singulièrement en cette année de la prière proposée par le pape François et plus encore en ce début de carême. En stimulant une profonde réflexion sur la prière, il encourage chacun à nouer un profond et sincère cœur à cœur avec le Christ.