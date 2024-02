Noces d’or, de crêpe, de saphir ou de laine... Redécouvrez les noms des plus importants anniversaires de mariage, leur symbolique, ainsi que quelques idées de cadeaux à offrir à votre conjoint.

Qu’il est beau et important de célébrer un anniversaire de mariage ! Il permet aux conjoints de réfléchir à leur amour et de rendre grâce. Afin d’aider les époux à célébrer leur engagement l’un envers l’autre au fil des années, voici répertoriées ci-dessous les dates d’anniversaires de mariage les plus importantes avec leur thème et leur symbolique. Pour chaque anniversaire, des cadeaux sont également suggérés en fonction du thème, ainsi que des idées d’inspiration catholique qui puissent mettre en valeur l’aspect religieux du mariage.



De 1 à 10 ans de mariage



1 an de mariage – Noces de coton

À la fois durable et fragile, la fleur de coton symbolise le confort et la douceur. Empreinte de légèreté, elle est pourtant solide et bien attachée à sa branche, et elle reflète à merveille la relation des jeunes époux après un an de mariage. Pour ce premier anniversaire, vous pouvez offrir un bouquet de fleurs… de coton, mais aussi de jolis draps brodés ou de belles couvertures douillettes en coton qui sauront vous envelopper de douceur.

2 ans de mariage – Noces de cuir

Souple et résistant à la fois, le cuir représente bien le couple après deux ans de mariage, évoquant les petites adaptations à faire pour s’ajuster à l’autre, mais aussi la force du sacrement du mariage. Pour l’occasion, vous pouvez offrir une grande Bible avec une couverture en cuir que vous pourrez lire ensemble au quotidien pour approfondir votre foi.

3 ans de mariage – Noces de froment

Le froment est un blé tendre qui représente la fécondité et la vie, car les grains qui tombent à terre sont la promesse de nombreux autres épis. Il évoque donc les nouvelles naissances qui égayeront votre mariage. Côté transalpin, dans la Rome antique, on lançait des graines de froment sur les jeunes mariés pour leur souhaiter un mariage fécond. Pour votre troisième anniversaire, vous pouvez prendre le temps de confectionner du pain ou un gâteau.

4 ans de mariage – Noces de cire

La cire, fabriquée par les abeilles ouvrières, est à la fois solide et malléable, comme les époux après quatre ans de mariage qui continuent à construire leur vie et leur avenir ensemble. Pour fêter cela, un dîner aux chandelles simple et romantique sera parfait et célèbrera avec délicatesse vos noces de cire.

5 ans de mariage – Noces de bois

Après cinq ans de mariage, le couple est solide comme le bois et enraciné dans la terre comme un arbre. Pour cette occasion, vous pouvez penser à un joli cadeau en bois, comme une icône ou une belle statue. Si vous avez la chance d’avoir un jardin ou une maison à la campagne, vous pouvez choisir un arbre et le planter ensemble. Au fil des années, le voir grandir lentement vous rappellera votre amour grandissant.

6 ans de mariage – Noces de chypre

Le chypre, qui tire son nom de l’île de Chypre, est un parfum à base de bergamote et de santal, deux senteurs différentes qui se marient parfaitement, comme les deux conjoints qui gardent leur propre personnalité au sein du mariage, tout en trouvant une harmonie entre eux. Si vous en avez la possibilité pour l’occasion, rien de plus indiqué que d’organiser un pèlerinage sur les pas de saint Paul, sur l’île de Chypre !

7 ans de mariage – Noces de laine

La laine, issue de la toison des animaux, symbolise la chaleur, la douceur, mais aussi la pureté par sa couleur blanche. Pour lier votre cadeau à cette matière, comme le veut la tradition, vous pouvez donc offrir à votre conjoint une belle couverture chaude en laine dans laquelle vous pourrez passer de nombreux moments emmitouflés l’un à côté de l’autre.

8 ans de mariage – Noces de coquelicot

Cette fleur sauvage, de la famille du pavot, se caractérise par sa couleur rouge vif. Il évoque la délicatesse et la fragilité et est un rappel pour les couples à prendre soin de leur amour qui peut traverser des périodes plus fragiles. Comme les graines des coquelicots sont disséminées par le vent et se multiplient rapidement, l’amour des jeunes mariés est appelé à se répandre et à fructifier année après année.

9 ans de mariage – Noces de faïence

Céramique originaire de Faenza, en Italie, la faïence est moulée selon la forme souhaitée, cuite, puis émaillée pour obtenir un bel aspect brillant. Elle rappelle le couple qui a besoin d’être modelé et consolidé pour devenir aussi beau que résistant. Quel cadeau offrir pour cet anniversaire de mariage ? Évidemment, un magnifique objet religieux en faïence ou un objet décoratif pour embellir votre maison.

10 ans de mariage – Noces d’étain

L’étain, métal blanc et résistant, symbolise la solidité de dix ans de mariage. Le couple a surmonté des difficultés, remporté de nombreuses victoires et s’est forgé d’innombrables souvenirs. Pour marquer cette date, offrez à votre conjoint un bijou ou un objet en étain, comme une custode pour eucharistie. Vous pouvez également organiser une messe solennelle et renouveler vos vœux de mariage, en présence de vos proches et de vos amis.



De 11 à 20 ans de mariage



11 ans de mariage – Noces de corail

Les coraux, animaux marins des mers chaudes, vivent regroupés et forment ensemble les récifs coralliens. Ils symbolisent la beauté, l’unité et l’harmonie d’une relation. À cette occasion, vous pouvez offrir un chapelet de couleur corail : cette prière mariale transformera votre mariage.

12 ans de mariage – Noces de soie

La soie représente la délicatesse et l’élégance. Pour votre 12e anniversaire de mariage, goûtez à la sensation douce de la soie. Pourquoi ne pas offrir des écharpes, des cravates ou des parures de lit en soie qui sont très confortables et extrêmement douces ?

13 ans de mariage – Noces de muguet

Le muguet, fleur blanche en forme de clochette, symbolise la pureté, la fraîcheur du printemps, mais aussi la renaissance constante de l’amour. Partagez un moment en couple en pleine nature, organisez un pique-nique dans un champ ou une balade en forêt. Au début du mois de mai, vous pourrez profiter d’une promenade pour rapporter chez vous quelques brins de muguet.

14 ans de mariage – Noces de plomb

À la fois malléable et solide, le plomb rappelle l’histoire d’un couple qui doit savoir se transformer au fil des ans pour se consolider. Pour célébrer votre 14e anniversaire de mariage, vous pouvez organiser un dîner et vous remémorer ensemble comment votre relation a évolué au fil des ans.

15 ans de mariage – Noces de cristal

Célébrez vos noces de cristal en assistant à une retraite spirituelle en couple : cela vous permettra d’avoir une vision plus claire de votre amour, des aspects sur lesquels travailler et de ceux pour lesquels rendre grâce. Pourquoi ne pas vous offrir un pendentif ou une petite statue en cristal ?

16 ans de mariage – Noces de saphir

Le saphir représente la sagesse divine, mais par sa magnifique couleur bleue, il rappelle aussi la Vierge Marie. Vous pourriez vous offrir un bijou ou un objet religieux de cette couleur, et trouver du temps ensemble pour prier la Vierge Marie avec un beau chant, ou en lisant la Parole de Dieu, qui est la source de la vraie sagesse.

17 ans de mariage – Noces de rose

La rose symbolise la beauté et l’amour, mais pour les chrétiens, elle peut rappeler aussi la Mère de Dieu, nommée parfois « Rose mystique ». Pourquoi ne pas acheter de belles roses pour décorer le coin prière de votre maison ? Pour fêter vos noces de rose, vous pouvez dire également un rosaire ensemble et confier votre couple à la Vierge Marie.

18 ans de mariage – Noces de turquoise

Le turquoise, ou pierre de Turquie, symbolise la beauté durable. Pour cet anniversaire, vous pouvez trouver une jolie médaille miraculeuse bleu turquoise, ou organiser un pèlerinage en Turquie sur les pas de saint Paul de Tarse pour les plus aventuriers.

19 ans de mariage – Noces de cretonne

Toile de coton très forte, la cretonne évoque la solidité d’une relation tissée au fil des années. Un couple chrétien est solide lorsqu’il est bâti sur le Christ. Pour l’occasion vous pouvez prévoir une heure d’adoration et remercier le Seigneur pour la solidité de votre couple et pour toutes ces belles années que vous avez passées ensemble.

20 ans de mariage – Noces de porcelaine

La porcelaine, céramique réputée pour sa solidité, évoque la résistance d’un couple après vingt ans de mariage. C’est une étape importante : les enfants commencent à quitter le nid familial et il faudra trouver un nouvel équilibre pour votre couple, mais ce sera également une belle occasion pour trouver de nouveaux projets à réaliser à deux. Pensez à célébrer ces deux premières décennies de votre mariage avec une messe solennelle et le renouvellement de vos promesses.



De 21 à 30 ans de mariage



21 ans de mariage – Noces d’opale

L’opale est une pierre précieuse aux multiples couleurs et aux reflets irisés qui peut représenter l’amour radieux. De nombreux bijoux chrétiens en opale existent pour en faire cadeau à votre conjoint, mais vous pouvez aussi planifier une soirée romantique sous les étoiles, qui vous rappellera l’éclat de votre amour aux yeux de Dieu.

22 ans de mariage – Noces de bronze

Le bronze, alliage de cuivre et d’étain, est un matériau robuste, symbolisant l’alliance parfaite et la solidité entre les époux. Réfléchissez à la force de votre unité et offrez à votre époux une croix ou une statue en bronze représentant un saint ou un archange.

23 ans de mariage – Noces de béryl

Pierre précieuse, le béryl symbolise la clarté et l’engagement. Quel nouvel engagement pourrait renouveler votre mariage ? Participez à une retraite le temps d’un week-end pour inviter la lumière éclatante de Dieu dans votre couple, et lui demander d’enrichir spirituellement votre mariage.

24 ans de mariage – Noces de satin

Le satin symbolise la douceur et l’élégance. Pour votre 24e anniversaire de mariage, vous pouvez organiser un dîner romantique, en vous rappelant que votre mission sur terre est de rendre heureuse la personne que vous aimez. Vous pourriez offrir une robe, une cravate ou un beau pyjama en satin.

25 ans de mariage– Noces d’argent

À l’occasion de vos noces d’argent, demandez à célébrer une messe et à pouvoir renouveler vos vœux de mariage. Si vous souhaitez également offrir un cadeau spécial à votre époux ou à votre épouse, pensez à un bracelet ou à une montre.

26 ans de mariage – Noces de jade

Le jade, magnifique pierre fine de couleur verte, symbolise l’espérance : une vertu que chaque couple chrétien est appelé à pratiquer, dans l’attente de voir Dieu. Souvenez-vous que dans un mariage, les époux doivent toujours s’entraider pour s’approcher du Seigneur et aller un jour au Ciel. Vous pouvez lire ensemble un livre sur l’espérance chrétienne, comme les catéchèses du pape François sur l’espérance, ou Spe Salvi de Benoît XVI.

27 ans de mariage – Noces d’acajou

Bois de couleur brune ou rougeâtre, l’acajou représente la solidité de plus en plus forte de votre couple. Cette solidité est le résultat de vos efforts mutuels et de la grâce du Seigneur. Rappelez-vous que vous êtes « des collaborateurs de Dieu » et « la maison que Dieu construit » (1Co 3,9) : ce que vous avez construit ensemble, c’est avec et pour le Seigneur que vous l’avez fait. Pourquoi ne pas faire une activité manuelle ensemble, comme la confection d’un plat en acajou, ou un support d’icône en acajou ?

28 ans de mariage – Noces de nickel

« Le défi des époux chrétiens est d’être ensemble et de savoir s’aimer pour toujours », rappelait le pape François lors d’une audience. Pour vos noces de nickel, vous pouvez rendre grâce pour la durabilité de votre couple. Que les chants de louange envahissent votre maison !

29 ans de mariage – Noces de velours

Le velours, étoffe rare et élégante, symbolise la douceur et le confort. Pour votre 29eanniversaire de mariage, pourquoi ne pas vous offrir un prie-Dieu en velours rouge ? Il vous encouragera à prier davantage et à toujours regarder ensemble vers le Seigneur.

30 ans de mariage – Noces de perle

30 ans de mariage : une preuve de longévité pour votre couple ! Comme la perle dans la coquille de l’huître prend du temps pour se former après un long processus de cristallisation, le couple aussi s’est formé en faisant preuve de constance et de patience, et en sachant se protéger du monde extérieur quand cela était nécessaire. Pour l’occasion, vous pourrez organiser une promenade au bord de la mer ou offrir à votre conjoint un joli rosaire en perles.



De 31 à 40 ans de mariage



31 ans de mariage – Noces de basane

La basane, peau de mouton tannée, symbolise la souplesse et rappelle que chaque conjoint doit faire des compromis et s’ajuster pour s’harmoniser à l’autre. Pour célébrer vos noces de basane, vous pouvez organiser un beau dîner et remercier votre époux pour les compromis ou les renoncements difficiles qu’il a dû faire pour votre couple au cours de ces trois dernières décennies.

32 ans de mariage – Noces de cuivre

Revisitez la symbolique du cuivre qui représente la force. Souvenez-vous que votre force s’enracine dans la foi. Prenez le temps d’une retraite pour vous ressourcer et retrouver la force de l’Esprit saint qui fait toute chose nouvelle. Demandez-lui la grâce de la charité, sans qui, comme le rappelle st Paul, « je ne suis qu’un cuivre qui résonne » (1 Co 13, 1). Ce peut être aussi l’occasion d’aller écouter un concert, avec un orchestre de cuivre ou une fanfare !

33 ans de mariage – Noces de porphyre

Le porphyre, roche magmatique, évoque la puissance d’un couple. Pour les chrétiens, cette force réside dans le sacrement du mariage. Pourquoi ne pas organiser un temps de prière pour vous souvenir de toutes les fois où Dieu a agi avec force dans votre vie de couple ?

34 ans de mariage – Noces d’ambre

L’ambre, résine d’arbre fossilisée, rappelle à la fois le passage du temps et la beauté intemporelle d’un couple. Profitez de vos noces d’ambre, pour rendre grâce pour tous les aspects positifs de votre couple et pour votre mariage qui, comme le dit le pape François, est la plus grande des amitiés. Vous pouvez aussi faire brûler des bâtonnets d’encens d’ambre dans votre coin prière.

35 ans de mariage – Noces de rubis

Le rubis, pierre précieuse rouge, symbolise l’éclat. Après 35 ans de mariage, tous vos enfants ont probablement quitté le nid familial. Il est important de trouver de nouveaux projets communs pour rester toujours unis et de continuer à s’appuyer fermement sur Dieu pour que votre couple rayonne. Pour fêter cet anniversaire en restant dans le thème, vous pouvez ouvrir une bonne bouteille de vin rouge ou vous offrir un bijou avec un rubis.

36 ans de mariage – Noces de mousseline

Étoffe douce et légère en coton, la mousseline évoque la finesse d’un couple qui a su perdurer au fil du temps. Tout ce qui compte dans une relation, c’est la qualité de l’amour vécu et donné, car comme le dit saint Jean de la Croix : « Au soir de cette vie, nous serons jugés sur l’amour ». Ce peut être l’occasion de confectionner un album photo souvenir de vos 36 ans de vie commune.

37 ans de mariage – Noces de papier

Célébrez vos noces de papier, en offrant à votre conjoint une lettre où vous aurez écrit ce qu’il représente à vos yeux. Vous pouvez également lui écrire un poème ou formuler une belle prière à Dieu pour la suite de votre vie.

38 ans de mariage – Noces de mercure

Le mercure, métal liquide, évoque la fluidité et l’adaptabilité. À son image, le couple aussi a su s’adapter à de nombreuses situations, comme le départ des enfants ou la retraite. Vivez cette nouvelle étape comme un temps privilégié pour rechercher la sainteté. Comme le disait saint Philippe Neri : « Désirer être saint, c’est désirer aimer et honorer Dieu par-dessus tout ». Prenez un temps à deux pour décider des futures orientations de votre vie de jeunes retraités, dans le but de faire toujours la volonté de Dieu.

39 ans de mariage – Noces de crêpe

La crêpe, étoffe légère et souple, rappelle la souplesse du couple qui doit s’adapter aux imprévues de la vie. Pour fêter vos noces de crêpes, prier avec votre époux ou votre épouse pour demander à l’Esprit saint une plus grande docilité. Ce peut être aussi le moment de partager un repas crêpes !

40 ans de mariage – Noces d’émeraude

Comme pour tous les changements de décennies, célébrez vos noces d’émeraude avec une messe solennelle et le renouvellement de vos promesses de mariage. Vous pouvez vous offrir des cadeaux vert émeraude ou organiser un voyage romantique sur l’île d’Émeraude sur les pas de nombreux chrétiens irlandais.



De 41 à 50 ans de mariage



41 ans de mariage – Noces de fer

À l’image du fer, emblème de force et de résilience, l’amour du couple a résisté pendant toutes ces décennies. Votre force réside dans votre amour, et comme le disait saint Charles de Foucauld : « Plus on aime Dieu, plus on aime les hommes » et donc plus vous aimerez Dieu et vous le mettrez à la première place, plus vous aimerez votre conjoint. Vous pouvez offrir pour l’occasion une magnifique croix.

42 ans de mariage – Noces de nacre

La nacre est produite par les mollusques et recouvre la partie intérieure de leur coquille. Blanche aux reflets irisés, elle peut représenter à la fois la pureté et l’amour radieux d’un couple. Pour vos noces de nacre donc, rien de plus indiqué que d’offrir des jolis pendentifs ou des objets religieux en nacre.

43 ans de mariage – Noces de flanelle

La flanelle, tissu originaire du Pays de Galles, a d’abord été utilisée pour créer les célèbres kilts. Elle symbolise la douceur et la chaleur. Pour vos noces de flanelle, pourquoi ne pas envisager une visite au Pays de Galles à la découverte de son histoire chrétienne et de son grand saint patron, saint David qui a vécu au VIe siècle ?

44 ans de mariage – Noces de topaze

La topaze, pierre précieuse, symbolise la résistance et la longévité. Tout couple peut perdurer grâce à l’amour, mais aussi grâce à la gratitude et au pardon mutuel. Profitez de cette occasion, pour dire « merci » à votre conjoint, mais aussi « pardon » et « je t’aime », comme l’encourageait le pape François dès le début de son pontificat.

45 ans de mariage – Noces de vermeil

Alliage précieux d’or et d’argent, le vermeil représente l’harmonie d’un couple ayant vécu ensemble 45 ans. Pour l’occasion, vous pouvez offrir une médaille religieuse en vermeil ou organiser un pèlerinage vers un sanctuaire en France que vous n’avez jamais visité.

46 ans de mariage – Noces de lavande

Pour votre 46e anniversaire de mariage, vous pouvez partir pour une retraite dans une abbaye en Provence, perdue au milieu des champs de lavande. Ce sera l’occasion de s’immerger dans le silence de la vie contemplative et de retrouver un nouveau souffle conjugal.

47 ans de mariage – Noces de cachemire

À la fois doux et chaud, le cachemire évoque le confort et la douceur d’un couple. Pour cet anniversaire important, planifiez un dîner spécial et offrez à votre conjoint un beau pull ou une écharpe en cachemire.

48 ans de mariage – Noces d’améthyste

L’améthyste est une pierre précieuse. Sa couleur violette est l’une des couleurs liturgiques utilisée par les chrétiens : elle représente l’attente de la rencontre avec le Christ et est utilisée pendant l’Avent et le Carême. Pour vous rappeler de cette attente, vous pouvez faire une neuvaine à la Vierge Marie pendant les 9 jours qui précèdent votre anniversaire de mariage.

49 ans de mariage– Noces de cèdre

Le cèdre représente la longévité, mais évoque aussi un merveilleux pays : le Liban, qui est mentionné souvent dans l’Ancien Testament. Si vous en avez la possibilité pour vos noces de cèdre, vous pourriez visiter quelques lieux chrétiens du Liban, comme le monastère de Saint-Maron où se trouve le tombeau de saint Charbel, moine-ermite et thaumaturge libanais du XIXe siècle, à l’intercession de qui sont attribués d’innombrables miracles.



De 50 à 100 ans de mariage



50 ans de mariage – Noces d’or

10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et maintenant 50 ans de vie commune ! Résistant comme l’or, votre amour a survécu à toutes sortes d’épreuves. Vous avez pris soin de votre relation depuis un demi-siècle et en cet honneur, vous pouvez organiser une grande cérémonie, entourés de vos proches, afin de rendre grâce à Dieu pour votre conjoint et toute votre famille !

55 ans de mariage – Noces d’orchidée

Les orchidées symbolisent la beauté et la longévité. Pour célébrer vos 55 ans de vie conjugale, vous pouvez décorer votre coin prière d’orchidées magnifiques et colorées et rendre grâce ensemble pour la beauté et la longévité de votre mariage.

60 ans de mariage – Noces de diamant

Le diamant évoque la pureté et l’amour éternel du couple. Marquez cet anniversaire en vous offrant des cadeaux qui reflètent la lumière éclatante de l’amour divin, comme de beaux photophores ou vitraux pour votre coin prière. Faites célébrer une messe pour cette occasion en conviant toute votre famille. Ce sera un témoignage important pour eux de tendresse, d’amour et de constance.

65 ans de mariage – Noces de palissandre

Connu pour sa beauté, le palissandre est un bois précieux particulièrement résistant. Il évoque la durabilité d’un couple qui a mûri et s’est consolidé au fil des années. En cette date importante, remerciez le Seigneur pour toutes les grâce que vous avez reçues au cours de votre vie, et pour votre amour si rare et si précieux !

70 ans de mariage – Noces de platine

Le platine symbolise la résistance d’un couple face aux multiples épreuves de la vie. Tout couple chrétien doit se rappeler que cette force est donnée par le Seigneur à travers les sacrements. Ces noces de platines sont une belle occasion pour votre couple de demander ensemble le sacrement des malades, afin que le Seigneur vous accompagne dans votre vieillesse. Pour cet anniversaire, c’est vous qui êtes aux platines ! Trouvez une musique sur laquelle vous avez valsé à votre mariage ou dansé pour la première fois ensemble, et faites tous les deux quelques pas de danse sur ces musiques comme aux premiers jours.

75 ans de mariage– Noces d’albâtre

L’albâtre, matériau naturel blanc utilisé en sculpture, symbolise la pureté. Pour vos 75 ans de mariage, vous pouvez vous offrir des œuvres d’art religieux, comme des jolies statues en albâtre, représentant la Vierge Marie, Jésus Christ ou la Sainte Famille.

80 ans de mariage – Noces de chêne

Le chêne, grand arbre forestier, évoque la longévité et la force durable de votre amour. Pour l’occasion, vous pouvez inviter un prêtre pour qu’il célèbre la messe chez vous en petit comité et rendre grâce à Dieu pour toutes ces années passées ensemble.

85 ans de mariage– Noces de morganite

La morganite, pierre fine de couleur rose pâle ou orangé, symbolise la paix et la sérénité : des qualités plus que nécessaires à la stabilité d’un couple. Pour remercier pour ces 85 ans de vie commune, vous pouvez prier un chapelet devant une statue de la Vierge Marie, qui est reine de la paix.

90 ans de mariage – Noces de granit

Deux époux qui fêtent 90 ans de mariage ne peuvent que s’émerveiller de ce cadeau qui leur est fait, source d’inspiration pour tous ceux qui les entourent. À l’image du granit qui est un matériau très résistant, ce couple a fait preuve de solidité au cours de son mariage, avec le soutien du Seigneur. Pour célébrer les noces de granit, vous pouvez prendre un temps d’adoration ensemble, et remercier Dieu pour la solidité des fondations de votre couple.

95 ans de mariage – Noces d’adonsonia

L’adonsonia, communément appelé baobab, est un arbre tropical particulièrement grand et résistant. Sa symbolique évoque la résilience, la sagesse et la tradition. Pour vos noces d’adonsonia, vous pouvez vous réunir avec vos enfants et petits-enfants pour partager des anecdotes de votre vie de couple, vos souvenirs et vos expériences qui sauront édifier votre famille et représenteront pour chacun un magnifique témoignage.

100 ans de mariage – Noces d’eau

L’eau symbolise la pureté et représente la fluidité. Comme l’eau sait s’adapter sans cesse à son environnement, le couple aussi a su s’adapter aux innombrables épreuves de la vie. Pour une telle occasion, planifiez une grande cérémonie et une messe solennelle, entourés de vos enfants, petits-enfants, et arrière-petits-enfants. Ce sera l’occasion pour vous et votre famille de rendre grâce pour votre vie et votre unité !

