Saint Charbel trouve sa place dans la basilique Saint-Pierre au Vatican

Une mosaïque du très populaire saint Charbel a été installée il y a quelques jours dans les grottes du Vatican, près de la tombe de Paul VI, le pape qui qui l'avait béatifié et canonisé.

Le 19 janvier 2024, une nouvelle mosaïque de saint Charbel Makhlouf a été installée dans les grottes du Vatican, sous la basilique Saint-Pierre, non loin de la tombe de saint Paul VI. Ce saint, ermite et thaumaturge libanais aura désormais une place spéciale qui lui sera consacrée dans la la plus importante basilique de l’Église catholique. « Cette mosaïque sera appréciée par toute personne, libanaise ou non, qui connaît saint Charbel », a confié à Aleteia, Farid el Khazen, ambassadeur du Liban au Vatican. « Cela pourrait également inciter les gens à approfondir leur foi et à suivre saint Charbel autant que possible ».

Une mosaïque bénie par le pape François

Le cardinal Mauro Gambetti, archiprêtre de la basilique Saint-Pierre, et le cardinal Claudio Gugerotti, préfet du dicastère pour les Églises orientales, ont assisté à la cérémonie d’installation de la mosaïque, qui comprenait une prière spéciale et une messe. Plusieurs autres prêtres et représentants de la communauté maronite et libanaise étaient également présents, ainsi que l’ambassadeur du Liban au Vatican.

Le 15 novembre 2023, lors de l’audience générale, le pape François avait béni cette mosaïque, réalisée par l’atelier Fabbrica di San Pietro rattaché au Vatican. « Quand il est venu bénir la mosaïque, il a semblé très enthousiaste, heureux et accueillant », a expliqué Farid el Khazen. « Le Pape connaît saint Charbel depuis qu’il était évêque en Argentine ». Le projet d’installer une mosaïque de saint Charbel dans la basilique a été lancé en 2019, mais avait été interrompu à cause du Covid. Une mosaïque similaire avait été installée dans les grottes du Vatican en 2013, représentant le saint philippin Pedro Calungsod.

La popularité de saint Charbel

La pose de la mosaïque est également un « engagement personnel », a déclaré Farid el Khazen. « C’est une façon d’honorer, de montrer du respect, et cela a une grande importance et une grande signification », a-t-il expliqué. « Saint Charbel est bien connu en dehors du Liban. Dans plus de 20 pays, 40 à 45 églises et monastères portent son nom », a déclaré Farid el Khazen, soulignant également les divers miracles qui sont attribués au saint.

À Rome, par exemple, un monastère porte le nom de saint Charbel et constitue également un lieu de rencontre pour la communauté maronite. Des médias locaux au Liban, tels que This is Beirut, ont rapporté que les cloches des églises maronites ont sonné vendredi 19 janvier en l’honneur de l’installation de cette mosaïque de leur grand saint dans la basilique saint Pierre.