L’huile de saint Charbel, un puissant sacramental

Les nombreux miracles attribués depuis plus d’un siècle à l’intercession de saint Charbel font de ce saint libanais un grand thaumaturge. Parmi les multiples manières de l’invoquer pour demander la grâce d’une guérison, l’huile du monastère Saint-Maron d’Annaya, au Liban, semble particulièrement efficace.

À 1.200 mètres d’altitude, sur l’une des collines du Liban, dans la région de Jbeil, se dresse le monastère Saint-Maron d’Annaya, de l’Ordre Libanais Maronite. C’est là que saint Charbel passa la majeure partie de sa vie : 16 ans de vie communautaire parmi les moines d’Annaya et 23 ans de vie solitaire dans l’ermitage des Saints Pierre et Paul dépendant d’Annaya, jusqu’à sa mort la veille de Noël 1898, à l’âge de 70 ans.

Aujourd’hui, le monastère Saint-Maron d’Annaya est devenu un grand lieu de pèlerinage national et international. Le tombeau de saint Charbel attire chaque année des milliers de pèlerins, désireux de rendre grâce pour un bienfait, de confier des intentions ou tout simplement de se recueillir sur la tombe de l’ermite libanais. Saint Charbel, connu pour être un grand guérisseur, jouit aujourd’hui d’un rayonnement international. Depuis sa mort, des milliers de lettres, provenant du Liban d’abord et désormais de 133 pays différents, ont été envoyées au monastère, requérant l’intercession du saint ou rendant grâce pour un miracle.

Par ce biais, les moines tiennent un recueil dans lequel ils recensent les cas de guérisons, de grâces ou de miracles obtenus par l’intercession de saint Charbel. Bien souvent, il s’agit de maladies incurables, de tumeurs malignes ou encore d’importantes séquelles à la suite d’un grave accident, qui ont disparu. Le mode de guérison diffère selon les témoignages : certains ont invoqué saint Charbel en récitant une prière ou une neuvaine, d’autres ont été guéris après s’être rendus sur le tombeau du saint. D’autres enfin ont été oints d’huile bénite provenant du monastère Saint-Maron, dite aussi « huile de saint Charbel », et ont recouvré la santé.

De nombreux miracles attribués à l’huile de saint Charbel

Les moines recueillent l’huile qui brûle à côté du tombeau de saint Charbel et ils en remplissent des fioles. Ils la bénissent et la proposent aux pèlerins. Ils recommandent aux malades de frictionner le corps souffrant avec cette huile et de prier saint Charbel pour obtenir leur guérison.

Huile de saint Charbel La Bonne Nouvelle

C’est ce qu’ont fait les parents de Fadi Najib Mechleb de Chourit, décrit le recueil du monastère. Fadi, originaire de Sed El Bouchrieh, au Liban, est tombé du troisième étage d’un immeuble. Son cerveau a été gravement endommagé. Il est resté aux soins intensifs pendant 40 jours. « Les médecins ont décidé de m’enlever le sérum pour que je meure normalement. En dernier recours, mes parents me massèrent la tête avec de l’huile bénite du tombeau de saint Charbel. Le sang circula de nouveau dans mon cerveau. Cependant, je n’ai pas pu parler pendant un an et demi. Après cette grâce reçue par l’intercession de saint Charbel, j’ai visité son tombeau et je me suis agenouillé pour le remercier », témoignait-il en 2002.

Saint Charbel aurait aussi contribué à guérir de nombreux cancers, comme celui d’Huguette Jamil Abed Al-Hay, une enseignante libanaise émigrée aux Etats-Unis avec son mari, comme le rapportent Jean-Claude et Geneviève Antakli, un couple de médecins qui a recensé les miracles récents de saint Charbel. Atteinte d’un cancer métastasé de l’utérus et du foie, Huguette Jamil a peu de chances de survie. Confiante, elle se met à prier la Vierge Marie et à invoquer saint Charbel. En attendant le jour de l’opération, Huguette Jamil avale de l’huile bénite et de l’encens de saint Charbel à chaque séance de chimiothérapie, persuadée que le vénéré saint va la guérir. Les chirurgiens procèdent à l’ablation de l’utérus et d’une partie du foie atteint, confirmant le même pronostic pessimiste de survie. A la fin de l’opération, on procède aux contrôles biologiques. Les tissus révèlent qu’il n’y a pas de trace de tumeur maligne ce qui provoque la stupéfaction du chirurgien qui l’a opérée. Un an après, elle se rend à Annaya avec tous ses certificats médicaux pour témoigner et rendre grâce à saint Charbel, le 24 août 2017.

« Essuie le front de ton frère avec de l’huile de Saint Charbel et il va le ramener à la vie. »

Le saint libanais œuvre de manière universelle. En 2012, le recueil du monastère rapporte la guérison d’un jeune sunnite, dans le coma à cause d’un accident de voiture. Atteint de trois fractures du crâne, soigné dans un hôpital en Syrie, les médecins n’avaient aucun espoir de le voir guérir. Son frère, qui travaillait sur un chantier dans la ville de Mechmech, au Liban, a confié au maître d’œuvre l’état du jeune homme. Le maître d’œuvre s’est alors rendu sur le tombeau de saint Charbel et a ramené un petit flacon d’huile bénite. Il l’a remise au frère en lui disant : « Essuie le front de ton frère avec de l’huile de saint Charbel et il va le ramener à la vie ». Quand il a essuyé le front de son frère avec de l’huile de saint Charbel, son état a commencé à s’améliorer et il est revenu progressivement à la vie.

L’onction d’huile de saint Charbel, un geste de foi

Si, au vu des nombreux témoignages, l’huile de saint Charbel semble efficace, attention cependant à ne pas tomber dans la superstition. Son efficacité dépend de la disposition de la personne qui y recourt : elle doit être animée de foi et d’espérance. L’huile de saint Charbel n’a pas de pouvoir curatif miraculeux. Dieu seul a le pouvoir de guérir.

L’huile de saint Charbel, au même titre que l’eau bénite, le sel, les médailles ou encore les scapulaires, est un sacramental, un signe sacré indissociable de la prière de l’Église, par lequel des effets, « surtout spirituels » (CEC §1667), sont obtenus. Cela ne va pas sans un acte de foi et de confiance dans la puissance du Seigneur. « Les sacramentaux comportent toujours une prière », souligne le Catéchisme de l’Église catholique (§1668). Ils ne sont pas comparables aux sacrements, mais préparent néanmoins à recevoir la grâce : « Les sacramentaux ne confèrent pas la grâce de l’Esprit saint à la manière des sacrements, mais par la prière de l’Église ils préparent à recevoir la grâce et disposent à y coopérer. » (CEC, §1670).

Parallèlement à l’onction de l’huile, voici une prière que l’on peut réciter pour invoquer saint Charbel et lui demander la grâce d’une guérison :

PRIERE A SAINT CHARBEL

Ô grand thaumaturge saint Charbel, qui as passé ta vie dans la solitude, dans un ermitage humble et caché, en renonçant au monde et à ses plaisirs vains. Toi qui maintenant règnes dans la gloire des Saints, dans la splendeur de la Très sainte Trinité, intercède pour nous. Éclaire notre esprit et notre cœur, augmente notre foi et fortifie notre volonté. Augmente notre amour envers Dieu et envers le prochain. Aide-nous à faire le bien et à éviter le mal. Défends-nous de nos ennemis visibles et invisibles et secours-nous tout au long de notre vie. Toi qui accomplis des prodiges pour celui qui t’invoque et obtiens la guérison de maux innombrables et la solution à des problèmes sans espoir humain, regarde-nous avec pitié et, si c’est conforme à la volonté divine et à notre plus grand bien, obtiens-nous de Dieu la grâce que nous implorons… (dire à saint Charbel la grâce que vous demandez), et aide-nous surtout à imiter ta vie sainte et vertueuse. Amen.

Comment obtenir de l’huile de saint Charbel ? L’association chrétienne La Bonne Nouvelle distribue en France de l’huile de saint Charbel provenant du monastère Saint-Maron via son site de vente en ligne ou en écrivant à l’adresse suivante : La Bonne Nouvelle – 8 rue Roger Lévy – 47180 Sainte Bazeille (France). Tel : 05.53.20.99.86.

