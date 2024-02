Si les saints Louis et Zélie Martin mirent au monde neuf enfants, seuls cinq parvinrent à l'âge adulte. En 1896, Thérèse de Lisieux, benjamine de la fratrie, compose ce poème destiné à ses frères et sœurs morts en bas âge : Hélène, Joseph-Louis, Joseph Jean-Baptiste et Mélanie-Thérèse.

Des neuf enfants qui naissent de l’amour de Louis et Zélie Martin, seules quatre filles parviennent à l’âge adulte : Marie, Pauline, Léonie, Céline et Thérèse. Hélène (1864-1870), l’aînée, meurt à cinq ans d’une infection respiratoire, une « fièvre muqueuse avec un poumon engorgé » comme le décrit Zélie. Les époux enterrent leur fils aîné, Joseph-Louis (20 septembre 1866 – 14 février 1867) et son cadet, Joseph Jean-Baptiste (19 décembre 1867 – 24 août 1868) qui succombe à ce que Zélie appelle « une maladie d’intestins », comme sa sœur, Mélanie (16 août 1870 – 8 octobre 1870). Thérèse, née en 1873, n’a pas connu ceux qu’elle appelle ses « petits frères et sœurs du Ciel » dont le souvenir devait être très présent au sein du foyer Martin. Petite, elle confectionne trois petits mémentos, rassemblant en quadriptyque les photos des enfants défunts. Ce n’est que bien des années plus tard que Thérèse de Lisieux compose, quelques mois avant sa propre mort, ce lumineux et douloureux poème destiné à ces saints innocents. Elle implore au soir de sa vie leur intercession dans cette poésie devenue prière.