L’hostie, ce pain fragile, symbole de la nature humaine

Comme un pétale de rose, l'hostie est légère et extrêmement fragile. L'homme aussi peut parfois se sentir ainsi.





« Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit : “Prenez, mangez : ceci est mon corps” » (Mt 26,26). Lors de la Cène, Jésus Christ a institué la sainte Eucharistie et chaque messe fait mémoire de ce repas. Ainsi, lorsque le prêtre consacre le pain et le vin, ils deviennent véritablement le corps et le sang du Christ.

Le pain qui est consacré est une hostie très fragile de pain azyme, « légère comme un pétale de rose, extrêmement fragile et incolore », comme l’écrivait l’auteur catholique anglaise Caryll Houselander (+1954) dans ses profondes réflexions sur la sainte Eucharistie. Pour son miracle suprême d’amour, le Christ choisit donc de devenir ce pain fragile. Comme le souligne le pape Benoît XVI, l’hostie « exprime toute l’humilité et la sainteté de Dieu : Il s’est fait petit, fragment de l’univers pour réconcilier tous les hommes dans son amour ».

Ce pain extrêmement fragile rappelle la nature humaine, qui se sent parfois fragile, vulnérable ou fragmentée. « Dans l’hostie, le Christ est silencieux – sans voix, dépendant, voire impuissant. Il est porté dans les mains des hommes, là où ils le souhaitent. Son obéissance va au-delà de la mort », écrit encore Caryll Houselander. L’hostie rappelle la fragilité humaine et c’est ainsi que le Christ choisit de vivre sa vie parmi les hommes aujourd’hui.

Le Christ se donne à tous dans la sainte hostie et prend en lui chaque vie, ordinaire ou médiocre, lui donnant sa puissance et la force de l’Esprit d’amour pour la transformer. Les hommes deviennent ainsi des ostensoirs apportant le Christ au monde. Cette présence de Dieu au coeur de l’homme par l’Eucharistie est sujet d’une belle prière d’action de grâce de l’écrivain spirituel, mystique et théologien du VIIe siècle, Isaac de Ninive :