Pourquoi Jésus se cache-t-il dans une simple hostie ?

Avec l'Eucharistie, le fait de se cacher est passé d'un acte de honte à un acte de profonde miséricorde.





Pourquoi quelque chose d’aussi incroyablement impressionnant et puissant – le Corps, le Sang, l’Âme et la Divinité de Jésus-Christ – choisirait-il de rester caché sous l’apparence d’un pain fragile ? Pourquoi quelque chose de si puissant et majestueux choisirait-il de rester sous une forme aussi humble ? Voici quelques pistes pour réfléchir à ce mystère.

Après qu’Adam et Ève aient mangé le fruit de l’Arbre interdit dans le jardin d’Eden, le paradis commence à s’effondrer autour d’eux. « Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L’homme et sa femme allèrent se cacher aux regards du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin » (Gn 3,8). Cette voix qui les exaltait autrefois les plonge maintenant dans une profonde honte.

« Où es-tu donc ? »(Gn 3,9). Dans l’Eucharistie, Jésus appelle l’homme comme Dieu a appelé ses enfants coupables, car Dieu ne cesse jamais de chercher ses créatures. L’appel de Jésus dépasse les simples mots : dans l’Eucharistie, c’est sa présence et son être même qui appellent.

Par sa présence dans l’Eucharistie, le Christ transforme le fait de se cacher d’un acte de honte à un acte de gloire et de miséricorde. Ainsi, malgré sa divinité, le Christ se fait tout petit, humble et caché dans le pain consacré. Chercher ce qui est caché demande plus d’effort, mais cette découverte est source de joie. Dieu ne condamne pas l’homme pour son péché : Il l’a cherché quand l’homme s’était caché, et il se cache à son tour pour se laisser trouver par ceux qui le désirent. C’est un acte de profonde miséricorde.

Par la sainte Eucharistie, Jésus appelle l’homme au Paradis et au bonheur éternel, le débarrassant pour toujours de sa honte. Jésus interroge constamment l’homme : « Où es-tu donc ? » parce qu’Il veut rester avec lui. Alors que Dieu cherchait Adam et Ève cachés parmi les arbres, l’homme est appelé à chercher avec foi le Dieu « caché » dans le tabernacle.