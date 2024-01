L’Eucharistie, meilleur remède à toutes les souffrances

La solitude, l’angoisse, la peur de la mort, la négligence… Face à ces souffrances, la présence réelle de Jésus Christ dans la sainte Eucharistie est un véritable "antidote".





« Il n’est pas bon que l’homme soit seul » (Gn 2,18). Ce que Dieu a déclaré au début de la création, chaque homme le ressent. Même avant la chute, Adam éprouvait le besoin profond d’être avec quelqu’un d’autre. En effet, comme l’affirme le prêtre et théologien Luigi Giussani (1922-2005) : « Pour être moi-même, j’ai besoin de quelqu’un d’autre. Seuls, nous ne pouvons pas être nous-mêmes ».

Il y a un passage brûlant dans les mémoires du compositeur français Hector Berlioz (1803-1869), dans lequel il se confie sur son expérience douloureuse de la solitude. Il écrit : « Il est difficile de mettre des mots sur ce que j’ai souffert – le désir qui semblait déchirer mon cœur jusqu’aux racines, le sentiment épouvantable d’être seul dans un univers vide. J’ai souffert d’agonies, luttant contre le sentiment écrasant d’absence, contre un isolement mortel ».

Combattre la solitude par la présence réelle

Pour combler cette solitude, l’homme a besoin d’une présence réelle et permanente dans sa vie. La sainte Eucharistie est cette présence réelle. C’est le véritable remède à ce désir, à l’angoisse de la solitude et à l’isolement. Dans l’ouvrage La foi chrétienne hier et aujourd’hui, le cardinal Ratzinger réfléchit sur une peur presque universelle : celle de se retrouver seul dans une pièce avec une personne morte. Cependant, le cardinal Ratzinger écrit que ce qui pourrait instantanément apaiser une telle peur, c’est la présence d’une personne aimée, à ses côtés, dans cette même pièce. La présence de l’autre apaise les pires craintes. Elle atténue la solitude et même la mort.

La présence est aussi l’antidote à la négligence, l’une des plus grandes formes de souffrance. La négligence est l’attitude de celui qui manque de soin, d’attention et d’intérêt et la personne négligée a le sentiment de n’être pas suffisamment importante pour l’autre. L’Eucharistie est justement le remède à cette négligence car Jésus Eucharistie assure constamment à chacun :

Tu n’es pas seul ! Voici une présence réelle et permanente vers laquelle tu peux t’approcher. Je suis présent dans l’Eucharistie pour faire tomber les barrières qui te retiennent, pour mettre fin à la domination de la peur. Ce qui reste, c’est la promesse persévérante que je ne cesse de répéter : tu es suffisamment important pour que je sois là pour toi.

Découvrez aussi les plus belles pensées des saints sur l’Eucharistie :