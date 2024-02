Mère Mary Lange, décédée le 3 février 1882, a travaillé sans relâche au service des enfants de couleur pendant l'esclavage des afro-américains aux États-Unis. Elle a été déclarée vénérable par le pape François le 22 juin 2023.

Elizabeth Clarisse Lange est une femme afro-américaine remarquable, devenue enseignante auprès des plus marginalisés, puis religieuse et fondatrice d’une Congrégation. Née vers 1794, probablement en Haïti, elle a grandi à Santiago de Cuba, où elle a reçu une bonne éducation. Elle s’est ensuite installée aux États-Unis, à Baltimore, dans le Maryland.

Nous sommes en 1818. Comme beaucoup d’autres États, le Maryland est esclavagiste. À cette époque, en raison de la discrimination raciale, la population afro-américaine connaît une grande pauvreté et une marginalisation. La proclamation d’émancipation interdisant l’esclavage n’entrera en vigueur que 50 ans plus tard. À cette période, les écoles publiques sont interdites aux enfants de couleur. Cependant, Elisabeth Lange, avec une autre amie, décide de créer une école gratuite afin que ces enfants puissent être instruits. Les deux femmes ouvrent leur maison de Baltimore et commencent à enseigner, offrant une opportunité miraculeuse pour ces enfants marginalisés. Elles leur donnent une éducation non seulement culturelle, mais aussi religieuse, en leur transmettant les valeurs et les vertus chrétiennes.

Oblate Sisters of Providence

À l’époque, même la vocation religieuse était inaccessible aux personnes de couleur. En effet, les hommes et les femmes noirs n’étaient pas autorisés à rejoindre une Congrégation. Mais une fois de plus, la main de Dieu est intervenue pour accomplir l’impossible. En 1829, l’archevêque Whitfield, opposé à la culture de l’époque, permet à Elizabeth Lange et à d’autres femmes de prononcer les vœux de pauvreté, d’obéissance et de chasteté et les autorise à fonder une nouvelle Congrégation : les Sœurs oblates de la Providence. Dès lors, Elizabeth Clarisse Lange est connue sous le nom de Mère Mary Lange et devient la première supérieure générale afro-américaine de l’histoire.

Évangéliser la communauté afro-américaine

Avec ses sœurs, elle s’engage à évangéliser la communauté afro-américaine. Elle se rend également disponible pour soigner la population lors de deux épidémies de choléra, l’une au début des années 1930 et l’autre dans les années 1940. Et après la guerre civile, elle aide également les nombreux orphelins de guerre en leur prodiguant des soins continus. Faible et presque aveugle, elle fut relevée de ses fonctions en 1876, après 50 ans de vie religieuse active. Elle vécut encore 16 ans et décéda le 3 février 1882, à l’âge de 92 ans.

Au cours de sa vie, Mère Mary Lange a travaillé sans relâche pour aider ceux qui étaient dans le besoin, dans un contexte social et ecclésial très hostile. Convaincue de la puissance de la Providence, elle a lutté toute sa vie pour les pauvres et les marginaux, faisant toujours preuve d’un grand sens de justice et de charité, même envers ses ennemis.