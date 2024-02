Plus de 10.000 jeunes inscrits au FRAT de Jambville

Du 17 au 20 mai 2024, à la Pentecôte, 10.000 collégiens d’Île-de-France de 3ème et 4ème participeront au pèlerinage du FRAT à Jambville (78). "Il y a un vrai enthousiasme chez les jeunes !", se réjouit le père Philippe Néouze, prêtre du diocèse de Paris et accompagnateur du FRAT.

Après quatre années marquées par la pandémie puis par une moindre attractivité des grands rassemblements, le FRAT retrouve sa belle dynamique d’avant Covid. Provenant des huit diocèses d’Île-de-France, 10.000 collégiens de 4ème et 3ème se préparent à vivre leur premier FRAT. Créé en 1908, mis en œuvre par l’association Le Fraternel à la demande des évêques d’Île-de-France, le FRAT rassemble chaque année les jeunes chrétiens d’Île-de-France – les 4ème et 3ème à Jambville les années paires, et les lycéens à Lourdes les années impaires. Cette année, le plus gros contingent est celui du diocèse de Versailles avec près de 2.200 inscrits. Viennent ensuite les diocèses de Nanterre (1.900), Paris (1.400), Créteil (1.200) et Pontoise (1.100), sans oublier ceux de Meaux (900), Évry (800) et Saint-Denis (500).

FRAT à Jambville (78). Le Fraternel

« Il y a un vrai enthousiasme chez les jeunes, une attente », constate le père Philippe Néouze, prêtre accompagnateur du FRAT de Jambville. « Les deux derniers rassemblements ont redonné de l’élan au pèlerinage, le FRAT revient dans les plannings, dans les habitudes, dans les têtes… » Les écoles catholiques, les aumôneries, les paroisses, les groupes scouts sont autant d’acteurs qui relayent l’invitation des évêques franciliens à « Prier, Chanter, Rencontrer », qui sont les maîtres-mots du pèlerinage francilien.

« Ne ralentissez pas votre élan »

Le FRAT s’organise en « villages » et est ponctué de « carrefours », temps de partage par groupe de huit. 400 bénévoles encadrent ce week-end campé géant, où quelque 2.500 tentes sont montées pour l’occasion dans le parc du château de Jambville, propriété des Scouts et Guides de France. Au programme, des célébrations, des témoignages, des temps de louange, des temps de prière, des jeux…

FRAT à Jambville. Le Fraternel

Le thème de cette année est tiré de l’épître aux Romains : « Ne ralentissez pas votre élan » (Rm 12,11) dans lequel saint Paul compare la vie spirituelle à une course. « Ce verset incite à ne pas ralentir l’élan dans sa vie spirituelle », souligne le père Philippe Néouze. « Ces jeunes ont reçu la foi, que ce soit à travers les sacrements, à la maison, à l’école ou à l’aumônerie… Il y a en eux la force du Christ, la force de l’Esprit saint. L’ambition du FRAT est qu’ils repartent assurés de cette présence du Christ à leurs côtés, de l’Esprit saint en eux, qu’ils repartent habités par cet élan dont parle saint Paul pour déployer une vie de charité, une vie fraternelle, une vie où ils osent témoigner du Christ… »