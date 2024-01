Des élèves de primaire de l’école de Sainte-Marie de Lyon et du Cours La Passerelle du réseau Espérance Banlieues ont donné le 30 janvier un spectacle musical inédit devant près de 250 personnes à Pierre-Bénite. Un beau partenariat entre deux écoles réunies par la musique, où l’on aime partager la culture, le beau et l’espérance.

C’est un beau partenariat qui a été mis en place depuis la rentrée de septembre 2023 entre les écoles de Sainte-Marie de Lyon, et le Cours La Passerelle, du réseau Espérance Banlieues, situé à Pierre-Bénite, à quelques kilomètres au sud de Lyon. Les deux écoles proposent des ateliers de chant choral aux enfants de CM1-CM2, dans l’objectif d’un concert commun, qui a eu lieu ce mardi 30 janvier, dans la grande salle de spectacle de la Maison du peuple de Pierre- Bénite. Devant près de 250 personnes, une quarantaine d’enfants, tous âgés de 9 à 11 ans, ont ainsi épaté le public de famille et d’amis par leur professionnalisme et leur investissement sur scène.

Les élèves du primaire des deux écoles entouraient le quatuor à voix Les Confrères, en les accompagnant sur un répertoire réjouissant alternant chant choral, chansons françaises et du monde, mais aussi des mimes et des jeux de scène, le tout orchestré par les professeurs qui préparent les élèves depuis le mois de septembre. Parmi eux, l’un des membres du quatuor, Simon Heberle. « Les élèves ont toujours été très sérieux, très à l’écoute et investis », décrit Tiphaine Robert, la responsable partenariat et communication d’Espérance Banlieues Pierre-Bénite, qui a vu les échanges et la complicité se créer entre les élèves chanteurs.

Grandir vers le beau

En effet, pendant plusieurs mois, les élèves ont répété chacun dans leurs écoles, à Sainte-Marie de Lyon ou au Cours La Passerelle à Pierre-Bénite, puis tous ensemble, lors de week-ends de répétitions et de rencontres. Au Cours La Passerelle par exemple, (installé à Pierre- Bénite depuis 2016, et qui compte cette année, 84 élèves du CP à la 4ème), c’est le vendredi après-midi qui est dédié aux activités sportives ou artistiques. C’est donc chaque vendredi que les élèves chanteurs se sont retrouvés pour apprendre une vraie technique vocale, découvrir comment se placer sur une scène, et surtout la joie de chanter ensemble. Plusieurs répétitions communes ont également eu lieu entre les élèves des deux écoles, à Lyon ou à Pierre-Bénite, permettant là encore le partage et la découverte de l’autre. C’est aussi cela la richesse de l’enseignement privé, provoquer les échanges et les beaux projets éducatifs et culturels, qui font grandir tous les enfants, en leur proposant du beau. Un programme éducatif plus que jamais d’actualité, et qui trouve un écho aussi bien chez les élèves que chez leurs parents.