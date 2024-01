Ce magasin de déstockage qui propose la parole de Dieu pour trois fois rien

Une Bible ou des livres pour enfants sur la vie du Christ à moins de cinq euros ? C'est ce que propose le grand magasin de déstockage Noz depuis le 29 janvier. Dans plus de 200 magasins français, des livres des éditions Bibli'o sont vendus à prix réduits, pour les grands comme pour les petits !

La Bible à moins de deux euros, qui dit mieux ? C’est ce que propose le magasin de déstockage Noz depuis lundi 29 janvier : 21.000 livres de la maison d’édition Bibli’o, appartenant à l’Alliance biblique française, ont fait leur grande arrivée dans les rayons. Au menu, des Anciens et Nouveaux testaments, des essais et des témoignages, et même, pour les fans d’insolite, des ouvrages plus atypiques comme la Bible illustrée façon « minecraft », du nom du célèbre jeu vidéo. Les enfants sont les grands privilégiés de ce déstockage : ils auront la joie de découvrir des coloriages de la Bible, des Nouveaux Testaments illustrés de riches et belles images, ou encore des livres d’enseignement, comme « Le pape François parle aux enfants » qui accompagne un récit biblique illustré d’une parole de François.

De tout petits prix

Ces livres seront répartis dans 230 magasins de toute la France sur les 315 que compte la chaîne Noz : Rennes, Angers, Niort, Mulhouse, Limoges, Le Mans… et le tout, bien évidemment, à (très) petit prix. Les ouvrages et autres albums d’activités créatives sont vendus entre 1.99 et 4.90 euros. Ils resteront en magasin entre 4 à 6 semaines, et si tout n’est étrangement pas parti d’ici-là, ce sont des promotions de -80% qui s’appliqueront. Faire les soldes n’aura jamais eu autant de sens !