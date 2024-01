Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 19 au 25 janvier dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1

PUISQUE VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE VOUS AIMER…



Mame

Résumé : par François Potez, Mame, janvier 2024. Le père François Potez a consacré une grande partie de son sacerdoce à accompagner les fiancés et les jeunes mariés. Il nous partage son expérience dans cet ouvrage : on ne se marie pas parce qu'on s'aime, mais parce qu'on a décidé de s'aimer, proposant ici une éducation à l'amour dans le mariage comme don de soi. Il souligne l'importance de l'amitié dans l'amour : l'amitié est à l'amour ce que l'armature est au béton armé. Ces pages lumineuses débordant d'espérance et de bons conseils sauront toucher tous les couples : fiancés, jeunes et moins jeunes mariés

2

EN AVANT PÂQUES AVEC SAINTE BERNADETTE



Artège

Résumé : Artège, janvier 2024. Un chemin de carême à parcourir en compagnie de Bernadette Soubirous tout au long d'un livret proposant des informations sur la sainte et des recommandations à destination de l'enfant. Pour chaque semaine, une activité ludique est proposée. Avec un guide de confession pour se préparer au sacrement de réconciliation.

3

SA VIE POUR LA MIENNE



Artège

Résumé : par Julie Grand, Artège, janvier 2024. A l'occasion du procès de l'attentat de Trèbes prévu en janvier 2024, l'otage du terroriste témoigne de son expérience. Elle retrace les circonstances du décès du colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui s'est sacrifié pour la sauver, et décrit son parcours de survivante, la dépression qui a suivi ainsi que le chemin parcouru depuis cet événement.

4

PÊCHEUR DE PERLES



Gallimard

Résumé : par Alain Kinkielkraut, Gallimard, janvier 2024. Accumulant des carnets de citations depuis des décennies, l'homme de lettres part de phrases de Kundera, Valéry, Tocqueville, Woolf ou encore Nietzsche pour évoquer l'expérience de l'amour, la mort, les avatars de la civilité, le destin de l'Europe, la fragilité de l'humour, entre autres .

5

LA DÉFAITE DE L’OCCIDENT



Gallmiard

Résumé : par Emmanuel Todd, Gallimard, janvier 2024. Mobilisant les ressources de l'économie critique, de la sociologie religieuse ou de l'anthropologie des profondeurs, E. Todd propose un tour du monde réel, de la Russie à l'Ukraine, des anciennes démocraties populaires à l'Allemagne, de la Grande-Bretagne à la Scandinavie en passant par les Etats-Unis. Il évoque notamment les causes de la guerre en Ukraine.

6

La vie heureuse



Gallimard

Résumé : par David Foenkinos, Gallimard, janvier 2024. A la suite d'un voyage à Séoul, Eric découvre Happy Life, un endroit où les patients vivent de manière anticipée leur propre enterrement. Convaincu par cette thérapie, il l'importe en France pour aider les personnes à changer leur rapport à la vie. Après des années sans s'être vus, il croise la route d'Amélie, une ancienne connaissance avec qui il a coupé les ponts.

7

LA RIVALE



Albin Michel

Résumé : par Éric-Emmanuel Schmitt, Albin Michel,Cerf, octobre 2023. Convaincue que Maria Callas lui a volé la vedette à l'époque, Carlotta Berlumi revient sur ces années de rivalité. Avec, en toile de fond, un portrait fragile de la cantatrice et une plongée dans le monde de l'opéra.

8

Fioretti d’espoir



Mame

Résumé : Bénédicte Delelis, Mame, janvier 2024. Comment regarder et traverser avec espérance les drames de notre époque, les scandales dans l'Église, les difficultés de nos vies ? Espérons-nous encore en Dieu ? Puisant la matière de sa réflexion dans un florilège d'anecdotes savoureuses et de touchantes rencontres, Bénédicte Delelis nous entraîne résolument sur la voie de « la grande espérance ».

9

Malraux devant le Christ



Desclée De Brouwer

Résumé : par François de Saint-Chéron, Desclée de Brouwer, janvier 2024. À partir de la relecture de l'oeuvre d'André Malraux et de documents parfois inédits, l'auteur explore la place du christianisme chez l'écrivain français. Ses amitiés, notamment avec François Mauriac, Georges Bernanos et le père Pierre Bockel, sont évoquées.

10

UN CARÊME DANS L’ESPÉRANCE : 40 JOURS POUR SE PRÉPARER À LA JOIE DE LA RÉSURRECTION



Mame

Résumé : parMontfort De Lassus Saint-Geniès, Mame, janvier 2024.Pendant quarante jours, ce carnet propose des extraits de la parole de Dieu, des méditations, des prières et des suggestions d'attention aux autres. Il permet d'utiliser son temps de carême pour améliorer sa vertu d'espérance.