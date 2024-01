L’acteur Chris Pratt se met à l’école de la Bible !

Célèbre pour ses rôles dans Jurassic World et Les gardiens de la galaxie, Chris Pratt a partagé sur Instagram à ses 46 millions d'abonnés la façon dont il lit la Bible.

Il n’est jamais trop tard pour ouvrir la Bible, et Chris Pratt en est la preuve. L’acteur des Gardiens de la galaxie a récemment partagé sur son compte Instagram qu’il a entamé la lecture des Écritures grâce à un podcast, « The Bible in a year » (La Bible en un an, en français). Cette application, arrivée en France en 2022, permet de suivre un programme de lecture de la Bible en 365 jours, et ce dans une dizaine de langues différentes. C’est donc en écoutant chaque jour un épisode, tout en faisant son footing, que Chris Pratt écoute ce podcast. Non sans humour, l’acteur a cependant assuré que « ce sera sûrement plutôt la Bible en un an et demi qu’en un an, mais je fais de mon mieux » !

Et ce n’est pas tout ! Chris Pratt est visiblement adepte des applications chrétiennes puisqu’il utilise aussi Hallow, application catholique de prière. En 2023, les acteurs Mark Wahlberg et Jonathan Roumie ont tous deux collaboré pour proposer un parcours de prière sur cette plateforme. Un engagement salué par Chris Pratt : « Quel super travail, Mark Wahlberg ! »

Connu pour ses rôles dans Jurassic World ou Les Gardiens de la galaxie, Chris Pratt fait partie des acteurs d’Hollywood qui n’hésitent pas à témoigner publiquement de leur foi catholique. En 2018, alors qu’il recevait une récompense lors de la cérémonie des MTW Awards, il n’avait pas hésité à parler de Dieu dans son discours. « Dieu est réel, Dieu t’aime et Dieu veut le meilleur pour toi. Crois en cela, moi j’y crois. (…) Personne n’est parfait. Les gens te diront que tu es parfait tel que tu es… Tu ne l’es pas ! Tu es imparfait. Il y a une puissance qui t’a conçu de cette façon, et si tu es disposé à accepter cela, tu obtiendras la grâce. La grâce est un cadeau. Cette grâce a été payée avec le sang de quelqu’un d’autre. Ne l’oublie pas. Ne le prends pas pour acquis », avait-il ainsi déclaré.