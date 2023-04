Dans une vidéo partagée sur Instagram le 25 avril, les acteurs Mark Wahlberg et Mario Lopez ont encouragé les catholiques à ne pas cesser de prier.

L’acteur américain Mark Wahlberg est désormais aussi bien connu pour ses films que pour les multiples témoignages de sa foi catholique, qu’il n’hésite pas à partager avec ses fans et abonnés sur les réseaux sociaux.

Dans une récente vidéo publiée le 25 avril sur son compte Instagram, il apparaît accompagné de Mario Lopez, un de ses amis lui aussi catholique et acteur connu pour son rôle dans Sauvés par le gong et qu’il qualifie comme son « frère en Christ » et « dans la vie ». Baptisé en 2018 dans le Jourdain, Mario Lopez ne cache pas non plus sa foi. On peut ainsi voir les deux amis se diriger vers l’église et s’adresser aux internautes pour les encourager à « toujours prier ».