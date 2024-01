Marathon, trail ou adoration, pourquoi choisir ?

Jimmy Coleman, un Américain catholique et fan de course, a organisé le 26 janvier “l’Adoration Ultra”. Objectif, 80 kilomètres de course à pied, entrecoupés de plusieurs heures d’adoration sur son parcours. Histoire de toujours mettre le Christ au centre de sa vie, même dans le sport. Qui veut suivre ?

C’est la nouvelle mode ces dernières années. Après le marathon, place au trail, voire à « l’ultra trail » pour pousser toujours plus loin ses performances sportives. Jimmy Coleman, un américain sportif, entrepreneur et père de famille, en est un bel exemple… à un détail près. Il propose une version un peu particulière : « l’Adoration ultra » ! Ce vendredi 26 janvier, il s’est en effet lancé un sacré défi pour toujours mettre le Christ au centre de sa vie, même dans ses exploits sportifs. Parti à 7 heures du matin, il a parcouru près de 80 kilomètres en s’arrêtant, tout le long de sa course, dans cinq paroisses catholiques de la région de Charlotte, en Caroline du Nord, où il vit, afin de passer près de 30 minutes d’adoration eucharistique dans chacune d’elles. Soit deux heures et demie de prière tout de même !

D’où lui vient cette idée de « l’Adoration Ultra » ? De son amour profond pour l’Eucharistie, qu’il a redécouvert en devenant papa après quelques années passées par le protestantisme. « Quand on prend conscience de ce qu’est la présence eucharistique, on ne peut plus continuer à passer devant une église sans s’y arrêter. Rendez-vous compte, je peux passer du temps avec le corps de Jésus. Et chaque jour si je le souhaite, c’est incroyable ! ».

Revigorer sa foi en la présence réelle

C’est donc dans cet état d’esprit qu’en bon dirigeant d’une société de marketing, il a créé un site internet invitant ceux qui le voudraient à le rejoindre pour la course ou pour l’adoration, et qu’une équipe de cameraman l’a suivi tout au long de la journée, dans l’idée ensuite d’en faire un documentaire. « Pour les catholiques, j’espère que ce témoignage revigorera leur foi et leur fera comprendre à quel point ce qu’ils ont est précieux… Les gens se contentent de suivre le mouvement, ils ne se rendent pas compte de ce qui leur a été accordé », conclut-il ainsi. À bon entendeur … On a déjà le marathon de Paris, des trails en tout genre un peu partout en région, qui osera lancer l’Ultra trail de l’Adoration en France ?