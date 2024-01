Le millésime 1936 semble définitivement porter du fruit ! Le 22 janvier, lors d'une audience avec des viticulteurs italiens, le pape François s'est fait offrir deux bouteilles de vin italien, toutes deux de la cuvée 1936, qui n'est autre que son année de naissance.

Le pape François a récemment reçu un cadeau de choix : deux bouteilles de vin lui ont été offertes le 22 janvier, un Barolo et un Marsala, tous deux de renommée mondiale. Leur particularité ? Elles sont toutes deux issues de la cuvée 1936, qui n’est autre que l’année de naissance du Pape lui-même ! Le Barolo, surnommé « Vin des rois, Roi des vins », est produit dans le Piémont italien. Il est considéré comme l’un des meilleurs vins rouges d’Italie, notamment pour sa très bonne capacité de vieillissement. Quant au Marsala, il est produit en Sicile. Il s’agit d’un vin de liqueur, parmi les plus prestigieux d’Italie. François rencontrait le mardi 22 janvier des participants au selon Vinitaly au Vatican, et en a profité pour rendre hommage à la filière viticole. Cette rencontre est organisée par l’évêque de Vérone, Mgr Domenico Pompili, juste avant le grand salon du vin qui a lieu chaque année dans le nord de l’Italie. Le vin, a assuré le Pape aux producteurs italiens, « est un don de Dieu » et une « véritable source de joie » avant de plaisanter sur sa crainte de passer pour « un pape ivre ».