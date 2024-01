O My Love, c'est la toute nouvelle application mobile lancée par deux amies, Hermine et Marie-Olga, conçue pour "aider les couples à prendre soin de leur relation tous les jours". Aleteia l'a testée en avant-première.

La devise de l’application O My Love annonce la couleur : « Vous êtes faits pour l’amour ». Si l’application se veut aconfessionnelle, comme l’explique Hermine Droulers, sa cofondatrice, l’idée a pris forme dans le souvenir de la préparation au mariage religieux qu’elle a suivie avec celui qui est devenu son mari. « Avec Marie-Olga, nous avons voulu créer un projet qui soit accessible à tous, notamment parce que nous nous sommes rendu compte que parmi nos amis, beaucoup peinaient dans leur relation. Ceux qui n’ont pas reçu l’enseignement de l’Église sur ce sujet ont encore moins d’outils que nous pour construire des relations durables et avancer dans leur vie de couple. Il y avait ici un manque à combler. C’est comme ça que nous est venue l’idée de créer une application mobile pour lancer un outil pratique qui s’utilise à deux. Nous l’avons voulue accessible à tous les couples, mariés ou non, croyants ou non, qui se connaissent depuis trois semaines ou depuis trente ans, mais qui ont en commun l’envie de prendre soin de leur relation ».

O My Love

Trois minutes par jour pour entretenir la flamme avec O My Love

« Oh My Love est la première application de rencontre intra-conjugale pour vous (re)connecter à votre couple ». Le principe : « 3 minutes par jour pour entretenir la flamme au quotidien » annonce l’application. En pratique, l’application propose chaque jour un contenu pensé par des professionnels (conseillers conjugaux, sexologues, psychologues et médiateurs familiaux) : questions, quizz ou articles. L’outil est parfait pour aborder sereinement tous les sujets sensibles et apaiser la relation : communication, conflits, sexualité, vie quotidienne, argent, disputes, enfants ou belle-famille.

Aleteia a testé pour vous : l’appli est intuitive et le design branché. Chaque jour, une notification invite chacun des deux amoureux à se connecter (à l’appli, et à l’autre) pour relever un défi, répondre à un quizz, se souvenir de moments heureux, parler de ses projets. Rien de lourd, ni de pesant : le ton reste léger, même pour aborder les sujets sensibles, et l’appli se veut amusante. C’est un réel plaisir de se redécouvrir, comme au temps des premiers émois et des conversations qui duraient jusque tard dans la nuit. Un parcours qui donne lieu à de belles discutions, le soir, pour s’aimer en vérité et entretenir ce lien souvent mis à mal par la fatigue et la vie quotidienne.

O My Love

L’application, elle, se vit à deux par des profils appairés, et l’utilisation est intuitive et ludique : très vite, on se prend au jeu pour aborder des sujets importants qu’on a souvent tendance à mettre de côté, par facilité : « Comment rester un couple quand on devient parents », « Qui gère quoi au quotidien », « Nos langages de l’amour », « Quels sont nos besoins ? ». O My Love propose aussi un abonnement, payant, pour avoir accès à l’intégralité de ses contenus : un investissement nécessaire pour prendre soin de son couple faire durer l’amour.