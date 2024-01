Elizabeth et Joshua se sont mariés le 13 septembre 2023. Leur particularité ? Ils sont aussi nés le même jour, et dans le même hôpital ! "Nous croyons que Dieu nous a réunis", assurent-ils.

Certains croient au destin, d’autres à la coïncidence, d’autres encore au hasard. Mais il y a ceux pour qui c’est bien la main de Dieu qui agit au quotidien. C’est le cas de Joshua et Elizabeth. Ces deux Américains se sont rencontrés via une application, et se sont en fait rendu compte… Qu’ils se connaissaient. En remontant le fil de leurs vies, Joshua et Elizabeth se sont aperçus qu’ils étaient allés à l’école primaire ensemble, dans le Minnesota. Mais plus étonnant encore : tous deux sont nés le 13 septembre 1988 à l’hôpital Mercy de Coon Rapids, ! Seules six heures les séparent : Joshua est né le premier, suivi d’Elizabeth.

« Nous avons trouvé les actes de naissance et avons réalisé que le même médecin était présent lors des deux naissances », raconte Joshua à Aleteia Slovénie. Les deux bébés tout juste nés ont donc passé les premières heures de leur vie ensemble, dans la même chambre d’hôpital. Plusieurs années plus tard, alors que Joshua, désabusé, se prépare à supprimer l’application de rencontres de son téléphone, il tombe sur le profil d’Elizabeth. Joshua tombe immédiatement amoureux. « Elle est magnifique, persévérante, et elle aime Dieu, ses enfants et sa famille », confie-t-il à USA Today.

Un quadruple anniversaire

« Pour nous, il s’agit d’une intervention divine », affirme le couple. Impossible de croire à une simple coïncidence ! « Nous croyons que Dieu nous a réunis. » Après avoir suivi une préparation au mariage avec le père d’Elizabeth, pasteur, tous deux se sont mariés le 13 septembre 2023, jour de leur anniversaire de naissance. Même leur institutrice de maternelle était présente pour le grand jour. Cette dernière n’a pas manqué de rappeler ce petit « clin Dieu » à ses anciens élèves, en leur offrant une photo de leur classe de maternelle. La boucle est bouclée !

