Bénédicte Ranchon publie chaque jour, depuis déjà dix ans, ses dessins des saints du calendrier sur sa page Instagram La Martre et l’Écureuil.

Voilà déjà dix ans que Bénédicte Ranchon a lancé sa page La Martre et l’Écureuil sur les réseaux. Pourquoi ce nom ? « Les poils du pinceau que j’utilise sont en poils de martre, souligne Bénédicte ». Et l’écureuil ? « Il fallait bien que la martre ait un copain, rit-elle. C’est ma sœur qui a trouvé, et j’aime beaucoup ». Ses petits saints, eux, sont sans visage : Bénédicte a fait le pari de la douceur, « chacun y pose les traits qu’il veut ». Un cadeau idéal à offrir pour une naissance : c’est bien le bon Dieu que Bénédicte sert, en accompagnant chacun de ses 500 compagnons, déjà dessinés, d’une petite hagiographie. Dans ses aquarelles, les couleurs sont lumineuses et chatoyantes, jamais criardes. Avec tendresse et poésie, elles s’élèvent sous son pinceau pour guider l’âme de qui aime la beauté.