Un exercice simple pour aimer davantage son conjoint 

Découvrez cet exercice de saint Ignace pour apprendre à mieux aimer votre conjoint, mais aussi vos enfants et tout votre entourage.





Au cours de la semaine, vous êtes confronté à des moments de tension, d’impatience, voire de grande colère avec votre conjoint ? Voulez-vous transformer ces moments pour que la paix règne à nouveau dans votre foyer ? Saint Ignace a une solution pour vous !

Dans ses exercices spirituels, le grand saint espagnol du XVIe siècle invite à identifier ce qui déclenche votre colère ou ce qui rend difficile d’aimer les autres au cours de votre journée. L’objectif est de prendre conscience de vos échecs dans la charité et d’en comprendre les raisons. Les repérer vous permettra de faire un travail sur vous, d’anticiper ces moments et d’agir différemment (avec la grâce de Dieu).

Cet exercice peut s’appliquer à votre mariage – un domaine qui a toujours besoin de travail – mais il peut aussi s’appliquer à votre relation avec vos enfants et à votre vie en général, afin d’apprendre à aimer tous ceux qui vous côtoyez.

1

PRENDRE CONSCIENCE DU PROBLÈME



Tout d’abord, il est important de prendre conscience du problème. Êtes-vous peu patient quand votre conjoint tombe malade, qu’il se plaint souvent ou qu’il ne vous aide pas avec vos enfants ? Ou peut-être vous mettez vous toujours en colère contre vos enfants entre 18h et 20h, ce moment tant redouté par de nombreux parents ? Ou encore vous vous rendez compte qu’à plusieurs reprises vous avez mal répondu à votre conjoint ?

2

PRÉSENTER CETTE SITUATION AU SEIGNEUR



Il est bon de présenter au Seigneur cette situation difficile qui se présente à vous, avec son lot d’émotions et de tensions. S’il vous arrive de blesser votre conjoint par vos mots ou d’être très irritable avec vos enfants, tournez-vous vers la Trinité et demandez-lui l’aide de sa sainte grâce. Elle saura vous aider à rétablir la paix dans votre cœur et dans votre foyer.

3

COMPRENDRE LE DÉCLENCHEUR



In fine, il serait nécessaire de réfléchir à ce qui a véritablement déclenché votre émotion et votre réaction. Y a-t-il une frustration sous-jacente ou une situation irrésolue avec votre conjoint qui a amplifié votre irritabilité ? Le moindre ressentiment ou la moindre désunion avec votre conjoint peut exacerber votre colère dans tous les autres domaines. Demandez alors au Seigneur de vous aider à laisser tomber et à passer à autre chose, ou de vous aider à en parler sereinement avec votre conjoint.

Lorsque vous répéterez cet exercice de saint Ignace plusieurs fois, vous commencerez à remarquer une tendance au fil des jours et des semaines qui passent. Petit à petit, grâce à l’aide de Dieu, vous pourrez gommer certaines de vos réactions et aimer davantage votre entourage.