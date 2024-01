Jésus, le confident privilégié de la petite Rose !

Une vidéo partagée fin décembre sur Instagram montre une petite fille prénommée Rose se blottir contre une statue de Jésus. Une scène émouvante qui vient rappeler avec tendresse que nous sommes tous enfants de Dieu !

Avec leur spontanéité et leur candeur, les enfants ont décidément un sacré talent pour faire fondre les cœurs les plus endurcis. Une vidéo partagée fin décembre sur Instagram montre une petite fille prénommée Rose dans les bras d’une statue de Jésus. Ce dernier, représenté accroupi, est à la hauteur idéale pour les tout-petits ! Alors qu’elle se blottit contre lui, lui prend la main et le regarde dans les yeux, il est difficile de ne pas ressentir une onde de tendresse en regardant la scène. La petite Rose semble non seulement confiante en lui tendant la main mais aussi rassérénée de savoir une affection partagée.