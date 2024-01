Prime Vidéo vient de diffuser une série documentaire centrée sur Jonathan Roumie, l'acteur qui incarne Jésus dans la série phénomène The Chosen. Elle revient notamment sur la façon dont ce rôle a changé sa vie et comment il gère la “pression” des 2 milliards de chrétiens.

Si vous êtes un fan de la série The Chosen, il est possible que vous voyiez le visage de l’acteur Jonathan Roumie lorsque vous fermez les yeux et que vous priez. Mais vous êtes-vous déjà représenté le poids qui pèse sur les épaules de cet acteur ? La charge de devoir annoncer le Christ au point de l’incarner au monde, à travers l’écran, mais également dans sa vie de tous les jours ? C’est là que la série documentaire en 4 parties “Jonathan and Jesus”, diffusée par Prime Vidéo, entre en jeu.

La bande-annonce US publié ces derniers jours promet de revenir sur l’impact considérable que le rôle de Jésus a eu dans la vie de foi de Jonathan, la façon dont il doit gérer l’image qu’il renvoie face aux 2 milliards de chrétiens à travers le monde, la responsabilité de jouer un rôle aussi important… Mais aussi l’étrange expérience pour l’entourage proche de l’acteur de voir Jonathan se faire appeler Jésus par des foules de personnes ! Des sujets importants qui ont forcé Jonathan à s’adapter alors qu’il était propulsé par de nombreux spectateurs comme porte-parole du monde chrétien. Dans le commentaire de la bande-annonce sur sa chaîne YouTube, l’acteur commente d’ailleurs : « L’un des objectifs de cette série est que davantage de personnes découvrent par elles-mêmes à quel point une relation avec Dieu à travers Jésus-Christ peut être profonde et changer leur vie. »

Si la série est disponible aux États-Unis sur Prime Vidéo, il faudra attendre encore un peu pour que les Français puissent voir à quel point Jésus et Jonathan sont bien deux personnes différentes : le premier est le Fils de Dieu, le second est un acteur.