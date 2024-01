François remercie les parents qui font le choix du baptême pour leurs enfants

Le pape François a célébré lundi 8 janvier 2024 le baptême de 16 enfants. À cette occasion, il a remercié les parents d'avoir fait le choix du baptême et a invité les adultes à se souvenir eux aussi de cette date si importante dans la vie du chrétien.

Le pape François a remercié les parents qui décident de baptiser leurs enfants pour leur « témoignage », en célébrant le baptême de 16 nourrissons, le 8 janvier 2024, fête du baptême du Christ, dans la chapelle Sixtine. Il a encouragé les chrétiens à se souvenir de leur baptême.

Comme chaque année depuis 1981, le Pape a présidé l’eucharistie dans la chapelle Sixtine, célébration pendant laquelle il a conféré le sacrement du baptême à seize petits enfants. Ces nourrissons sont des enfants d’employés du Vatican, qui ont tous moins d’un an, comme le veut la tradition instituée par saint Jean-Paul II. François a expliqué pendant une brève homélie que ces enfants, avec leur baptême, recevaient « le plus beau des cadeaux, le cadeau de la foi, le cadeau du Seigneur ». Et, dans le même temps, les jeunes baptisés donnent aussi « le témoignage de la manière dont la foi est reçue : avec innocence, avec ouverture du cœur ».

Le pape François a rassuré les parents sur la possibilité que les pleurs ou cris de leurs enfants résonnent sous les fresques de Michel-Ange. « S’ils pleurent – pour l’instant ils se taisent, mais il suffit que l’un d’eux donne la note pour que le concert commence – laissez-les pleurer ». Le Pape a demandé aux parents et parrains que leur vie soit « une aide pour ces enfants ». Il les a incités à les accompagner dans leur croissance afin que la foi grandisse en eux.

Se souvenir de son baptême

À la fin de la messe, le Pape a invité les parents, marraines et parrains à se souvenir de la date du baptême de ces enfants, rappelant qu’il s’agit pour eux d’un jour de grâce, un « jour d’anniversaire » en tant que jour de leur naissance comme chrétiens. Un appel qu’il a renouvelé une heure plus tard depuis la fenêtre du Palais apostolique après la prière de l’Angélus, demandant en outre aux chrétiens amassés sur la place Saint-Pierre de prier pour les nouveaux baptisés.