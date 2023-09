Quelles sont les promesses du baptême ?

Lors de son baptême, chaque baptisé fait plusieurs promesses qu’il est amené à vivre au quotidien et peut même renouveler. Mais de quelles promesses parle-t-on ? Et à quelle moment du baptême sont-elles faites ?

Lors du baptême, le baptisé fait une alliance avec Dieu, c’est-à-dire une promesse réciproque. Il promet de faire certaines choses au quotidien. Cette promesse est double. « Il renonce d’une part à Satan, à ses œuvres et ses séductions et il professe sa foi en Dieu le Père, en Jésus Christ et en l’Esprit saint. C’est un engagement qui le rend apte à recevoir de Dieu la vie de la grâce. Cet engagement s’applique toute la vie du baptisé et représente la disponibilité du baptisé à vivre conformément au sacrement qu’il reçoit », explique à Aleteia le père Didier Van Havre, auteur de Vivre au quotidien les grâces du baptême, publié chez Artège en juin 2023. Ces promesses sont faites avant le baptême proprement dit, c’est-à-dire avant que le célébrant ne prononce les paroles sacramentelles :

Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

« Les promesses baptismales sont ainsi la réponse de l’homme à l’action conjointe des trois personnes divines dans la Baptême : le Père nous adopte comme ses enfants, le Fils nous invite à nous unir à lui et à son Église, qui est son Corps, et l’Esprit saint vient habiter en nous pour nous sanctifier. Ces promesses sont une condition indispensable pour recevoir le baptême », précise le père Didier Van Havre. L’Église a toujours exigé la foi avant de donner le baptême, et cela depuis les temps apostoliques. Dieu a créé l’homme libre et Il veut qu’il s’engage librement et consciemment à vivre en chrétien. Dans le cas du baptême des petits enfants, ce sont les parents et les parrains qui s’engagent au nom de l’enfant qu’ils devront éduquer dans la foi.

Comment vivre les promesses baptismales au quotidien ?

Par les promesses du baptême, le baptisé s’engage à vivre en enfant de Dieu, à chercher l’union au Christ, à prendre sur lui la mission de l’Église et à coopérer avec l’Esprit saint à sa propre sanctification, qui est la ressemblance au Christ, et à la sanctification des autres. Les promesses du baptême comportent donc un engagement à vivre conformément aux dons reçus au baptême. Comment le vivre au quotidien ? Le père Didier Van Havre explique :

« De même que nous recevons à la naissance des capacités physiques et intellectuelles que nous devons faire croître pour les amener à la maturité, nous devons également coopérer avec Dieu à mener à maturité des dons énormes que nous recevons au baptême. Nous devrons donc nous exercer à vivre et à penser en enfants de Dieu à l’exemple du Christ, à chercher l’union au Christ par la prière, les sacrements et l’amitié avec lui, à vivre comme fidèles de l’Église en faisant notre sa mission qui est d’annoncer et d’instaurer le Royaume de Dieu là où nous vivons et à coopérer avec l’Esprit saint qui vient habiter en nous pour nous rendre semblables au Christ et à aider les autres à trouver cette ressemblance, c’est-à-dire la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés, comme nous le rappelle avec force de Concile Vatican II ».

Plus encore, il est possible de renouveler ses promesses. « L’Église nous demande de les renouveler lors de la Confirmation et durant la Veillée pascale« , souligne le père Didier Van Havre. Les chrétiens les renouvellent ainsi chaque année. Néanmoins, le prêtre précise qu’il est cependant souhaitable de renouveler son engagement à vivre chrétiennement et à chercher la plénitude de la vie chrétienne d’une façon ou d’une autre tout au long de sa vie et même chaque jour. « La liberté est inventive et l’Esprit saint possède une imagination infinie : il nous inspirera donc, dans la mesure de notre disponibilité, la manière adéquate de renouveler nos promesses de baptême, tout comme les mariés renouvellent leurs promesses de mariage et les prêtres leurs promesses sacerdotales », conclut le prêtre.

