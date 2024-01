Quoi de plus beau pour commencer l'année que de se réunir pour partager sa foi ? C'est ce qu'ont fait 20.000 jeunes catholiques américains venus de tout le pays dans le Missouri du 1er au 5 janvier pour prier, adorer et louer Dieu.

Impressionnant ! 20.000 jeunes catholiques se sont rassemblés pour prier, louer et chanter le Seigneur dans le Missouri, aux États-Unis. Du 1er au 5 janvier 2024, des étudiants de tout le pays ont convergé vers Saint-Louis pour cet événement spirituel inédit intitulé « Seek 24 » organisé par « Focus » (Fellowship of Catholic University Students), une organisation catholique qui a vocation à évangéliser auprès des étudiants américains. Messes, temps de prière et de louange, adoration eucharistiques, confessions, mais aussi concerts et conférences : la jeunesse catholique américaine part du bon pied pour l’année 2024 !