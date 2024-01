Il raconte la vie de Jésus à travers un tour de magie

Dans cette vidéo devenue virale, un séminariste espagnol raconte la vie du Christ à travers un étonnant tour de magie. Avec son jeu de cartes, il décrit les péripéties de la vie de Dieu… tout en maintenant le spectateur en haleine.

C’est une façon originale d’apprendre la vie de Jésus. Raúl Chasco Gonzalez, un séminariste espagnol, qui étudie à Rome ne manque pas d’imagination pour raconter la vie du Christ. Il a eu l’ingénieuse idée de raconter la catéchèse à travers un jeu de cartes de façon aussi ludique qu’intéressante. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le jeune homme explique son tour de magie.

Tout a commencé il y a 2.000 ans…

« Je vais vous raconter une histoire avec un jeu de cartes », prévient-il au début de la vidéo. Il demande à un ami de mélanger et de couper le jeu de cartes pour montrer que son tour n’est pas truqué. En tirant une première carte, il explique que cet événement a commencé il y a 2.000 ans, quand le deuxième personnage de la Trinité s’est incarné dans le sein de la Vierge Marie et que cette dernière a été mariée à un homme qui s’appelait Joseph. En même temps qu’il explique la vie des différents protagonistes, le futur prêtre dévoile un 2 pour « deuxième personnage de la Trinité », un 3 pour la « Trinité » et une dame pour représenter Marie. De façon chronologique, le séminariste poursuit son récit avec un Roi pour symboliser la naissance de Jésus.

Dans son tour de magie, Raúl Chasco Gonzalez donne l’impression que malgré les cartes mélangées, il retrouve à chaque fois son chemin pour conter la vie de Dieu. Au début de son explication, le séminariste prend son temps, puis au fil de l’histoire il accélère le rythme. Quand il arrive au moment où Marie visite le tombeau de Jésus, le jeune homme dépose logiquement une dame et un Roi, avant qu’il ne fasse disparaître cette carte pour signifier que le tombeau était vide.

Une jolie initiative qui laissera les internautes envieux de connaître la recette de ce tour de magie qui devrait capter l’attention des plus petits comme des plus grands.