Un nouvel évêque pour le diocèse de Valence ! Le pape François vient de nommer Mgr François Durand, jusqu’alors vicaire général du diocèse de Mende et modérateur de la curie diocésaine. Il prend la place laissée vacante dans la Drôme par Mgr Pierre-Yves Michel, nommé évêque de Nancy et de Toul le 6 avril dernier. La messe d’ordination et d’installation de Mgr Durand aura lieu le 10 mars 2024 dans un lieu non encore déterminé.

Natif du Puy-en-Velay, mais originaire de Langogne en Lozère où il a passé toute sa jeunesse, François Durand a suivi un cursus en ingénierie après son baccalauréat, et a été diplômé de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon. Il a ensuite choisi de répondre à la vocation sacerdotale et s’est formé dans les séminaires d’Avignon et de Lyon.

Diocèse de Mende

Il est ordonné prêtre à l’âge de 28 ans, le 30 juin 2002, pour le diocèse de Mende, un des diocèses les plus ruraux de l’Hexagone. De 2002 à 2009, il est vicaire de la paroisse de Mende avant de passer deux ans en formation à la faculté de théologie de l’Université catholique de Lyon, où il a obtenu un doctorat de théologie.puis a brièvement enseigné.

Il retourne dans son diocèse en 2010 et devient curé de la paroisse de Saint-Chély-d’Apcher, avec en même temps les charges de vicaire épiscopal pour la formation permanente et coordination des services diocésains, et de prêtre référent pour la pastorale des jeunes. En 2013, son évêque le nomme vicaire du diocèse et modérateur de la curie diocésaine. Pendant les années suivantes, il prend notamment en charge la formation des diacres permanents des diocèses de Mende mais aussi de Nîmes, et la charge de la paroisse Saint-Privat de Mende.