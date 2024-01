Sauvée par Arnaud Beltrame lors de l'attentat de Trèbes en 2018, Julie Grand s'est exprimée pour la première fois sur ce drame qui a marqué sa vie. Auteur du livre à paraître "Sa vie pour la mienne" (Artège), elle évoque également son parcours de conversion à la foi catholique.

Cinq ans après le drame, le souvenir d’Arnaud Beltrame demeure indélébile dans l’esprit de Julie*. Cette quadragénaire était caissière du Super U de Trèbes lorsque Redouane Lakdim, 25 ans, s’est introduit dans le supermarché et l’a prise en otage après avoir tué d’abord Christian, le boucher, puis Hervé, un client, chacun d’une balle dans la tête. La suite, tragique, tout le monde la connaît : après s’être proposé en otage à la place de Julie, Arnaud Beltrame, 44 ans, perd la vie. Pour la première fois depuis cet attentat, Julie s’est confiée, auprès du Figaro et de TF1, le 4 janvier.

« C’était un homme d’exception. Ce n’est pas juste que l’on perde une personne comme lui », confie-t-elle ainsi à TF1. « Je sentais le canon de l’arme sur mon crâne, et je sentais aussi que dans l’esprit du terroriste, je n’existais plus, je n’étais plus qu’un pantin. (…) Je pensais mourir à ce moment-là. » La délivrance, inattendue et que beaucoup considèreront risquée, n’arrive qu’avec le lieutenant-colonel Beltrame. « J’entends : “Vos gueules, reculez, je prends !”, puis “Prends-moi à la place de la petite dame, elle n’a rien fait. Je représente l’État, on va discuter” », se souvient Julie.

C’est la foi que portait en lui Arnaud Beltrame qui m’a amenée à trouver Dieu, je me suis dit que, si cet homme d’exception croyait en Dieu, alors il fallait que j’aille voir ce qu’il en était.

Se décrivant comme une « athée dure-dure », c’est par le geste d’Arnaud Beltrame et le témoignage de Marielle avec laquelle il devait se marier le 9 juin 2018, que Julie va progressivement trouver la foi catholique. Le gendarme avait eu un itinéraire spirituel teinté de paradoxes. Initié à la Grande Loge de France, il s’était ensuite converti au catholicisme sur le tard, alors âgé de 33 ans. « Dieu est arrivé dans ma vie comme les cailloux du petit Poucet, de manière discrète », confie Julie au Figaro. Pour elle, c’est bien à Arnaud Beltrame qu’elle doit sa conversion : « C’est la foi que portait en lui Arnaud Beltrame qui m’a amenée à trouver Dieu, je me suis dit que, si cet homme d’exception croyait en Dieu, alors il fallait que j’aille voir ce qu’il en était ».

S’appuyer sur la prière

Julie se voit offrir une médaille miraculeuse, se rend à son tour à l’abbaye de Lagrasse. Séparée de son premier mari, elle rencontre son deuxième époux dans sa paroisse. Progressivement, elle s’immerge totalement dans une vie de foi qui la conduit à demander le baptême. Elle le reçoit à Pâques 2023. Pas de guérison psychologique « spectaculaire » cependant, tient-elle à tempérer. Sa vie est loin d’être redevenue un fleuve tranquille, mais elle s’accroche à la prière. « J’ai une dette envers lui [Arnaud Beltrame, ndlr]. Je me dois de donner tout ce que j’ai comme amour. C’est pour cela que je prie. La prière me ramène vers la lumière. »

*Prénom modifié pour préserver l’anonymat

Pratique : Sa vie pour la mienne, de Julie Grand, à paraître le 10 janvier 2024, Artège, 180 pages, 16.90€.

