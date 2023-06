Comment Arnaud Beltrame inspire les catholiques

Lors de conférences données en France, le père Jean-Baptiste Golfiere, prêtre qui a bien connu Arnaud Beltrame témoigne de l’aventure spirituelle méconnue de l’héroïque gendarme français. Alors que l’inspiration du Colonel a été revendiquée par Henri, le jeune héros d’Annecy, ces conférences attirent de nombreux croyants.

« Je n’avais qu’une image en tête, celle du colonel Arnaud Beltrame. C’est lui qui m’a, en quelque sorte, inspiré et poussé à agir », a confié Henri, le « héros au sac à dos » qui a ému la France entière en poursuivant courageusement l’auteur de l’attaque d’Annecy. Arnaud Beltrame, mort le 24 mars 2018 après s’est substitué à une otage menacée par un terroriste à Trèbes, agirait-il donc par son exemple voire par son intercession directe ? Si l’héroïsme est une source d’édification par la grandeur d’âme qu’elle aspire chez autrui, l’intercession relève de la communion des saints, doctrine professée par l’Église catholique. Et si l’Église n’a aujourd’hui pas ouvert de procès en béatification pour Arnaud Beltrame, c’est précisément la foi catholique du héros national que le prêtre qui l’a accompagné les deux dernières années de sa vie révèle par des conférences à travers la France.

Mieux connaître le chemin spirituel d’Arnaud Beltrame

Le Père Jean-Baptiste Golfier, chanoine de Lagrasse, ne se lasse pas de mieux faire connaître le chemin qui a conduit Arnaud Beltrame à se convertir à la foi catholique à l’âge adulte et à préparer son mariage religieux. C’est lui qui lui a administré sur son lit de mort les derniers sacrements. Ses conférences touchent, et pour preuve, les personnes dévalisent le stock de petites images de prières rappelant le geste d’Arnaud Beltrame.

En découvrant à quel point Arnaud Beltrame fut un homme avec ses erreurs et ses péchés mais sincère dans sa démarche de foi, la signification spirituelle que revêt son acte de substitution dans le supermarché de Trèbes s’éclaire. Encore peu connues, les anecdotes que raconte le Père Jean-Baptiste Golfier sur son ami Arnaud Beltrame, enrichies au fil du temps de nouveaux témoignages, dessinent la figure d’un chercheur de Dieu contemporain et accessible, qui inspire une dévotion spontanée parmi les fidèles. Et, à l’instar d’Henri, la Providence semble désormais susciter des imitateurs.