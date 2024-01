Le 31 décembre, trois personnes suspectées d'avoir voulu commettre une attaque terroriste contre la cathédrale de Cologne en Allemagne ont été arrêtées. Le responsable du renseignement assure que le risque d’attaques terroristes est "réel et plus élevé qu'il ne l'a été depuis longtemps".

La menace terroriste plane sur l’Europe. Dimanche 31 décembre, trois individus présumés islamistes ont été arrêtés pour avoir voulu commettre un attentat le soir du Nouvel An contre la cathédrale de Cologne en Allemagne à l’aide « d’une voiture ». Face au niveau d’alerte élevée, un millier de forces de l’ordre ont été mobilisés autour de l’édifice religieux et le parking souterrain de la cathédrale de Cologne a été inspecté à l’aide de chiens détecteurs d’explosifs. Heureusement, aucune menace n’a été détectée. D’après les premières informations, les suspects font partie de « groupes de personnes islamistes » qui « en ce moment sont plus actives que d’ordinaire », a révélé le ministre de l’Intérieur régional, Herbert Reul, lors d’une conférence de presse.

D’autres projets d’attentats en Europe

Quelques jours avant Noël, un autre suspect, un Tadjik de 25 ans avait déjà été interpellé pour les mêmes motifs. Ces individus seraient principalement tous originaires du Tadjikistan, et membres d’un réseau opérant pour le compte de l’État islamique-Khorasan, une branche régionale de l’EI notamment active en Afghanistan.

Le risque d’attaques terroristes est « réel et plus élevé qu’il ne l’a été depuis longtemps », a déclaré fin novembre le responsable du renseignement intérieur allemand, surtout depuis les attaques du Hamas contre Israël, survenue le 7 octobre dernier. La menace terroriste étant d’autant plus sérieuse que ce réseau d’islamistes prévoyait de passer à l’attaque dans plusieurs pays européens notamment en Autriche (Vienne) et en Espagne (Madrid). En 2016, l’Allemagne a été victime d’un attentat islamiste au camion-bélier sur un marché de Noël à Berlin qui a tué 12 personnes.