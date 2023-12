Une explosion s'est produite pendant une messe catholique dans le sud des Philippines ce dimanche 3 décembre 2023, faisant au moins trois morts et des dizaines de blessés.

Au moins trois personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées dans un attentat à la bombe perpétré ce dimanche 3 décembre lors d’une messe catholique dans le gymnase de l’université d’État de Mindanao, à Marawi, dans le sud des Philippines. Dans un communiqué, le président philippin Ferdinand Marcos a fermement condamné ces « actes insensés et particulièrement odieux perpétrés par des terroristes étrangers ». De son côté, le maire de Marawi, Majul Gandamra, a exhorté les membres des communautés musulmane et chrétienne à rester unis : « Notre ville est depuis longtemps un symbole de coexistence pacifique et d’harmonie, et nous ne permettrons pas que de tels actes de violence éclipsent notre engagement collectif en faveur de la paix et de l’unité ».

Le chef de la police régionale, Allan Nobleza, a déclaré dans un communiqué que la police enquêtait afin de déterminer si l’attaque était liée à une opération militaire qui a eu lieu vendredi 30 novembre. Une frappe aérienne de l’armée philippine a en effet tué 11 militants islamistes de l’organisation Dawlah Islamiya-Philippine à Mindanao. L’armée a déclaré samedi 1er décembre que l’organisation islamiste avait prévu d’organiser des attaques dans la province de Maguindanao del Sur. Une autre piste est également privilégiée par la police régionale, celle des reliquats de groupes islamistes Maute et Abou Sayyaf, ayant participé au siège de Marawi en 2017.

Les attaques de militants contre des bus, des églises catholiques et des marchés publics sont caractéristiques des troubles qui secouent la région du sud des Philippines, troublée par une insurrection depuis des décennies.