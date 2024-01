Lorsqu’un frère franciscain est ordonné, il ne reçoit pas un nouvel habit, mais celui déjà porté par un autre frère. Cette marque de simplicité et d’humilité lui rappelle son vœu de pauvreté.

L’habit marron de l’Ordre des frères mineurs, habituellement appelés les franciscains, est un moyen simple de les identifier immédiatement. Ce que beaucoup ignorent, cependant, c’est que lorsqu’un frère reçoit son premier habit dans l’ordre franciscain, il n’en reçoit pas un neuf, parfaitement ajusté. Il reçoit l’habit d’un frère décédé et transmis à la génération suivante. C’est ce qu’explique dans une récente

vidéo vidéo

La bure franciscaine marron témoigne des vœux que ces religieux ont prononcés. Cela rappelle que leur vie est fondamentalement différente de celle du reste du monde et leurs vêtements en sont un reflet. Il leur rappelle leur engagement envers Dieu, mais aussi l’engagement envers Dieu du frère qui a porté l’habit avant eux.

Une marque de pauvreté

Leur bure est aussi une marque de simplicité, qui est un élément essentiel de la vie franciscaine. Elle rappelle la simplicité de saint François qui ne voulait rien de plus que d’être le plus petit. Il s’identifiait à la pauvreté du Christ et son habit pauvre disait qu’il avait accumulé ses richesses ailleurs que sur terre.

À son image, les franciscains font vœu de pauvreté et leurs habits sont faits d’une laine médiocre et vendue à prix modique. Chez les frères, les habits ne sont pas remplacés s’ils sont décolorés, troués ou effilochés, mais ils sont raccommodés et transmis au sein de l’ordre. Les franciscains se couvrent ainsi d’un morceau d’histoire franciscaine, leur rappelant qu’ils font partie d’un ordre religieux qui dure depuis des siècles.