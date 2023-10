Les franciscains saluent volontiers les autres par l'expression "Pax et Bonum" (Paix et bien). Si son usage est sérieusement établi depuis le XVe siècle, son origine est plus incertaine. Découvrez l'histoire et la signification de cette singulière expression.

François d’Assise et ses frères se sont toujours engagés à prêcher la paix, non seulement par leurs mots mais aussi par leur mode de vie. Mais François d’Assise n’a probablement jamais utilisé l’expression « pax et bonum », si chère aux Franciscains aujourd’hui.

Les sources franciscaines ne mentionnent cette expression qu’une seule fois, dans un épisode narré dans la Légende des Trois Compagnons, biographie écrite par trois amis de saint François : frère Léon, frère Ange et frère Rufin. Ils racontent qu’un homme était venu invoquer la paix à Assise avec l’expression « Pax et bonum ». Cette expression interpella François, même s’il a continué d’utiliser d’autres salutations de bénédiction. Dans son testament, saint François a écrit : Le Seigneur m’a révélé que je devrais utiliser cette salutation : « Que le Seigneur vous donne la paix ». C’est le salut que Jésus a confié à ses disciples avant de les envoyer en Galilée. C’est également le salut utilisé par le Seigneur ressuscité lors de ses apparitions pascales.

Dans sa biographie de François, Saint Bonaventure a écrit : Dans chacune de ses homélies, au début de son intervention, il saluait les fidèles en leur souhaitant la paix et en disant : « Que le Seigneur vous donne la paix ». Après la mort de saint François, ses frères continuèrent à échanger ce salut de paix. Ils adoptèrent la formule « Pax et bonum », soit « Paix et bien ».