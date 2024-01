Le pape François appelle à prier pour l’Église au Nicaragua

« Je suis avec une vive préoccupation ce qui est en train de survenir au Nicaragua, où des évêques et des prêtres ont été privés de la liberté », a déclaré le pape François lors de l’Angélus du 1er janvier 2024. Les catholiques de ce pays d’Amérique centrale sont soumis depuis plusieurs années à une répression croissante de la part du régime de Daniel Ortega.

Le pape a exprimé aux proches des personnes captives et à « l’entière Église dans le pays » sa « proximité dans la prière ». Il a aussi invité « tout le peuple de Dieu » à une « prière insistante » pour le Nicaragua, en espérant « que l’on cherche toujours le chemin du dialogue pour surmonter les difficultés. Prions pour le Nicaragua aujourd’hui », a exhorté le pape François, qui a souvent été critiqué pour sa discrétion au sujet des persécutions vécues par l’Église dans ce pays d’Amérique centrale.

L’année 2023 a été particulièrement éprouvante pour les catholiques nicaraguayens soumis à la présidence autoritaire du leader populiste de gauche Daniel Ortega, déjà en poste lors de la visite de Jean-Paul II en 1983, qui s’était déroulé dans un climat extrêmement houleux. Bien que revenu à la présidence par la voie des urnes et avec le soutien de l’Église catholique en 2006, le président Ortega, qui avait cherché à se donner une image plus modérée en début de mandat, s’est progressivement retourné contre l’épiscopat. Il a accusé les évêques et le pape d’avoir soutenu des tentatives de soulèvement après les manifestations de 2018 contre la réforme des retraites, dont la répression avait fait au moins 325 morts. L’implication du nonce apostolique dans une tentative de médiation face à la crise politique lui a finalement valu d’être expulsé du pays, en mars 2022, et la nonciature a été fermée un an plus tard.

Les 29 et 30 décembre 2023, au moins cinq prêtres ont été arrêtés. Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a aussi dénoncé la « disparition forcée » de l’évêque de Siuna, Mgr Isidoro del Carmen Mora Ortega, arrêté le 20 décembre dernier. Il est le deuxième évêque en captivité après Mgr Rolando Álvarez, l’évêque de Matagalapa, emprisonné depuis février 2023, qui a été condamné à 26 ans de prison en raison de son opposition au gouvernement. Le très médiatique évêque auxiliaire de Managua, Mgr Silvio Báez, a pour sa part été contraint de partir en exil dès 2019, et le régime l’a déchu de sa nationalité nicaraguayenne. Il vit désormais aux États-Unis.

Appel pour la paix en Terre Sainte et en Ukraine

Très brièvement, au terme de l’Angélus, le pape a aussi appelé à ne pas oublier « l’Ukraine, la Palestine, Israël, qui sont en guerre », a-t-il rappelé. « Prions afin qu’advienne la paix », a-t-il demandé, avant un temps en silence avec la foule.

Avec l’aide de Marie, Mère de Dieu, le pape François a demandé à tous les fidèles d’être des « opérateurs de paix chaque jour de la nouvelle année ». Il a notamment salué, parmi les pèlerins présents sur la place, des membres du Mouvement européen d’action non-violente, ainsi que des enfants polonais et ukrainiens en tournée avec leur chorale dans des sanctuaires franciscains en Italie.