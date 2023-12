[VIDÉO] Les Saints Innocents, les premiers à avoir été tués pour le Christ

Trois jours après Noël, l'Église célèbre le 28 décembre la mémoire des Saints Innocents et se souvient du massacre des enfants de moins de deux ans nés à Bethléem au moment de la naissance de Jésus.

L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia !

Je fais un don* *avec réduction fiscale

Furieux et inquiet à la perspective d’un pouvoir concurrent du sien, Hérode fait massacrer tous les enfants jusqu’à l’âge de deux ans à Bethléem et dans toute sa région. Tel qu’il est, ce récit d’Évangile frappe par la disproportion entre la cause et les effets : un bébé anonyme dans une mangeoire, est-ce une menace pour un roi ? Et pourquoi faire massacrer tous les enfants jusqu’à l’âge de deux ans alors que c’est un nouveau-né de quelques jours qui est visé ?